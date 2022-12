Gyerekkora óta szeret sütni Baranyák Rita. A nagyatádi lány eredeti szakmája szakács, felnőttként végezte el Pécsett a cukrászképzést. Egy somogyi csokoládéüzemben és Jakabfi Dávid nagykanizsai Desszertműhelyében dolgozik, rajta keresztül került a nyolcfős csapatba.

– Ez volt életem első versenye, amelyről rengeteg élménnyel, tapasztalattal térhettem haza és nagyon örülök a negyedik helyezésnek, így úgynevezett cukrászdiplomával gazdagodtunk – tette hozzá a nagyatádi cukrász. Másfél éve készültek a rangos megmérettetésre.



– Négyféle tányérdesszertet készítettünk maracujás, kesudiós, szeder-áfonyás és málnás ízesítésben, a kóstoló desszertek konyakmeggyes, aszalt szilvás-mákos, Mozart-golyó ízesítésben gyártottuk, egy Fabergé-tojást is megformáztunk, amely vegán alapanyagokból készült.

A szakma nagy fejlődésen ment keresztül, és szeretné a jövőben is megmérettetni magát nívós versenyeken a csapattal.

– Nekem talán a legjobban a macaron készítése megy és nagyon szeretek a csokoládéval is foglalkozni – jegyezte meg a nagyatádi cukrász.

Jakabfi Dávid, a nagykanizsai JD Desszertműhely tulajdonosa elmondta: nagyon örülnek a szakmai elismerésnek.



– A Luxemburgban tartott Culinary World Cupot négyévente rendezik meg, a témát szabadon választhattuk meg, de bizonyos technikai feltételeknek meg kellett felelnie az alkotásoknak, az egyik feltétel a csokoládé és gyümölcsös ízesítés volt – tette hozzá Jakabfi Dávid, aki a kadarkúti szakiskolában tanult először szakácsnak, majd cukrásznak.

Bronzérmes a kaposvári mestercukrász Mihajlovits Róbert, kaposvári mestercukrász, szakoktató cukrászművészet kategóriában bronzérmet szerzett az ötnapos, szerdán záruló luxemburgi cukrász-szakács világbajnokságon. Az 56 éves versenyző a négy tányérdesszerten kívül négy, egyenként másfél-két dekagrammos aprósüteményt, valamint karamelldíszmunkát is készített. Mint megtudtuk, a megmérettetésen az aranyérmet Steierlein-Reichert Míra, a Kokó Cukrászda díszítőcukrásza szerezte meg. A brémai muzsikusok című Grimm-mese jellegzetes motívumát ábrázoló cukrászalkotás hosszú hónapok munkájával készült el keze nyomán.





Fotó MW