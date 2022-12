Új Kezdet címmel diákköltők és írók antológiáját jelentette meg a Pannónia Kulturális Egyesület. A kötetet kedden mutatták be Kaposváron, a Városháza dísztermében. Az antológiában olyan 14–18 év közötti tehetséges fiatalok mutatkozhattak be verssel vagy prózával, akik a város szülöttei vagy tanulói.

A Pannónia Kulturális Egyesület első alkalommal hirdetett vers- és prózaíró pályázatot a középiskolás korosztály körében. A felhívásra szinte minden iskolából voltak jelentkezők, de csak a legjobb húsz író, költő műve került a kötetbe. Érdekesség még, hogy a kiadvány borítója is egy fiatal munkája.

Kaposvár önkormányzata mind a fiatalok díjazását, mind a kötet megjelenését támogatta. Az idei pályázat legjobb írása Horváth Máté Zoltáné, a Táncsics gimnázium 11. osztályos tanulójáé lett, aki az egyetlen fiú is volt egyben a mezőnyben.