Ezúttal a kaposvári Pécsi utcában található 2. számú házi gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat egy-egy helyiségének falára festettek színes mesefigurát. A munkálatokat Zelenák Noémi festőművész, az alapítvány mesefalfestő koordinátora irányította. Lapunknak elmondta: feladata, hogy megálmodja és megtervezze azokat a történeteket, amelyeket az önkéntesekkel közösen felfestenek a csupasz falakra. A lelkes segítők között kezdő és rutinosabbak alkotók is voltak, azonban mielőtt nekiálltak a nagy munkának egy gyors felkészítésen estek át.

Fotók: Muzslay Péter

A Pécsi utcai rendelő egyik falára egy hatalmas faházat és egy rókát festettek fel. A vörös szűrő állatot egerek vették körül, akik nagy füleikkel hallgatták mit olvas fel nekik ravasz barátjuk. Zelenák Noémi kiemelte: azért van szükség az ilyen alkotásokra, hogy a gyerekek és a szülők jobban érezzék magukat, amíg az orvosra várnak. A színes mesefigurák nemcsak a betegek napját, hanem az egészségügyi dolgozókét is szebbé teszik. Fodor Krisztina is lelkesen festette a falat. Érdeklődésünkre elmondta: közel állnak hozzá a gyerekek, szeret másoknak segíteni, ezért is tartotta fontosnak, hogy ecsetet ragadjon.

A pécsi székhelyű alapítvány önkéntesei elsősorban a baranyai megyeszékhelyen alkotnak, de Kaposváron is festettek már ki rendelőket. A következő időszakban Szigetváron és Dombóváron tevékenykednek majd. A tolnai városban a felnőtt krónikus osztály falát teszik szebbé.