Ő lett volna az utolsó, aki önként elhagyja Kaposvárt, mégis rákényszerült. Próbálkozott több területen is boldogulni, még a politika világában is megmerítkezett egy pillanatra. Aztán húszezer forinttal a zsebében elindult szerencsét próbálni. Végül Grazban kötött ki, ahol kezdetben önkéntes munkájával segítette a helyi magyarok közösségét. A gimnáziumban nem volt kifejezetten jó tanuló, inkább egy erős közepes. Nem kötötte le a magyar oktatási rendszer, ám a humán tárgyakból mindig nagyszerűen teljesített. 12 éves volt, amikor a Somogyi Hírlap hasábjain is megjelentek írásai, karikatúrái.

– Amikor megkérdeztem a matematikatanáromat, hogy mikor lesz szükségem a hiperbolák és parabolák témakörben megszerzett tudásomra, csak nézett rám. Ez elgondolkodtatott. Akkor jöttem rá, hogy nem is én vagyok a „hülye”, hanem maga a rendszer való más típusú embereknek. Amikor egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően bekerültem az osztrák oktatási rendszerbe, a grazi egyetemen tanulhattam, ahol néhány hónap alatt megtanultam németül, ami addig otthon, az iskolában döcögve is alig ment – mondta Lászlóvári T. Csongor, akinek a család sem könnyítette meg a dolgát: a nagyszülők nevelték, poroszos szigorral.

– Mindig is Kaposvárt éreztem otthonomnak, eszem ágában sem volt elköltözni onnan, de egyszerűen elfogytak számomra a lehetőségek. Csak sodródtam – mondta. Egy kül- és belkereskedelemmel foglalkozó cégnél helyezkedett el a kétezres évek elején. Akkoriban ismerte meg a feleségét is, akinek a kedvéért megkomolyodott és mivel családot szerettek volna alapítani, felelősségének érezte, hogy biztos alapokra építse azt. Utolsó hazai munkáját a kaposvári városházán az Európa Kulturális Fővárosa projekt adta, ám szerződése a program végére lejárt, a további lehetőségek pedig hirtelen lezárultak előtte.

Fotós: Grazer VP

– Nem lévén a környéken alternatíva, körbenéztem nyugaton. Amerika, Anglia jött még szóba, és majdnem Svájcban kötöttünk ki. Végül rájöttem: a túl sok lehetőség között könnyű elveszni. Végül grazi emlékeim döntötték el a helyszínt. Graz az egyetemi évek után második otthonom volt.

Ide érkezett vissza 14 évvel később, felnőttként. Régi ismerősöknél aludt, és naponta húsz kilométert is legyalogolt, hogy munkát kerítsen magának, mert tömegközlekedésre nem mindig futotta. A kapcsolati tőkéjét is igyekezett bővíteni, ingyenes nyelvleckéket és munkakeresési alkalmakat tartott a kitelepülő magyaroknak. Egy nemzetközi cég végül magyarul beszélő biztosítási ügyintézőt keresett, igaz Bécsben, ám hamar átkérte magát Grazba. Szerencséje volt, mert a 2011-2012-ben kitelepült magyarok autóátírásának többségét ő végezte, majd egy szakosodásnak köszönhetően végül ingatlanbefektetőkkel és finanszírozásokkal kezdett foglalkozni immáron saját vállalkozás keretein belül. Saját építőipari céget is alapított, hogy az Ausztriában befektetőknek fejlesztési célú szolgáltatásokat is kínálhasson a vásárláson túl. Időközben óriási kapcsolati tőkére is szert tett Ausztria-szerte és a gyermekkori álmairól sem mondott le. Golyóálló táskákat, mappákat, üvegeket dobott piacra, amelyeket politikusoknak és kulcsfontosságú pozícióban lévő üzletembereknek, rendvédelmi szervek munkatársainak szán.

– Mindig is vonzódtam a fegyverekhez. A mai napig gyakran látott vendég vagyok a városi lőtereken. A fegyverek iránti sportszenvedélyemet itt maximálisan kiélhetem. A táskák ötlete is ebből az indíttatásból származik. Teljesen logikus lépésnek gondoltam, hogy egy olyan országban dobjak piacra életmentő, lövedékálló eszközöket, ahol magasabb a terrorizmus kockázata. Ezeket egy fegyveres támadás esetén az ember maga elé tartva védheti fejét, mellkasát, létfontosságú szerveit – mondta az üzletember, akinek termékei között olyan is akad, amelyik egy gombnyomással megnöveli a saját felületét. Csongor a ballisztikai teszteket a hivatalos szerveken túl maga is elvégzi, eredményeit személyesen is ellenőrzi.

– Feltettem a videómegosztó csatornámra is néhány felvételt arról, hogyan „izzasztok meg” egy-egy ilyen táskát, amely még a 44-es Magnumot, sőt, az AK-47-et is könnyűszerrel kibírja. A fejlesztés két év után nemrég fejeződött be. Azonban újabb és újabb ötletek várnak még megvalósításra. Olyan iskolatáskákon is dolgozunk, amelyek speciális funkcióinak köszönhetően egyszerre akár több gyermek életét is megmenthetik egy iskolai lövöldözés során. Ezek a termékek elsősorban veszélyesebb környékeken, illetve világvárosokban élő civilek számára készülnek – mondta a termékeiről, amelyekből már hazánkban is vásároltak néhány aktatáskát közéleti szereplők.

Közösség a grazi magyaroknak

A Grazi Magyar Egyesület még az Osztrák-Magyar Monarchia idején jött létre 1888-ban. A Grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubját az 1956-ban kitelepült magyarok hívták életre 1957-ben. Ez utóbbit vezeti Lászlóvári T. Csongor. Tagja az Ausztriai Magyar Egyesületek Tanácsának is. A Grazi magyar Vlog létrejötte is az ő nevéhez fűződik, amely hasznos információkat, híreket oszt meg az ausztriai magyarokkal, amolyan aktualitásokat tartalmazó hírcsatornaként, saját, felszerelt stúdióból. Kaposváron két barát kivételével már nincs senkije, akihez szoros szálak fűznék, pedig sokáig épp ez volt a somogyi megyeszékhely legnagyobb bája számára, hogy úton-útfélen ismerőssel lehetett összefutni. Csongor felesége, Lászlóvári-Szántó Bernadett Kaposváron jogászként dolgozott, jelenleg második jogi diplomáját szerzi. Ausztriában egy állami monopol-üzlet várományosa. Egy balesetben elvesztette látását, ennek ellenére kiváló eredménnyel tette le vizsgáit. Két kislányuk, a 11 éves Lilien és a 6 éves Liza is beilleszkedett már. A lányok ügyesen veszik az akadályokat és természetesnek élik meg a többnyelvű kommunikációt is. Magyar az anyanyelvük, de mellette kiválóan beszélnek németül és angolul is.