Eljött az ideje annak, hogy számot vessünk önmagunkkal és erőt gyűjtsünk a szeretet adására, befogadására – osztotta meg adventi gondolatait a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

Huszti Gábor kiemelte: ebben az időszakban koszorút kötünk, meggyújtjuk a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit. Ilyenkor jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat.

– Sokan talán elfelejtik ezt a rendhagyást, és inkább a bevásárlóközpontok forgatagában simulnak bele arctalanul a tömegbe – mondta. – Rohanunk, előbb elfeledkezünk névnapokról, születésnapokról, aztán egymás meglátogatását is hanyagoljuk, végül pedig már a telefont sem emeljük fel. Ráfogjuk, hogy sok a munkánk, kevés az időnk. Bárhogy is próbálunk azonban magyarázkodni, be kell látnunk, téves ez az irány. Bármilyen messze is vitte a sors egymástól a családtagokat, barátokat, ismerősöket, a szeretet lángja ott él tovább a szívükben, még akkor is, ha olykor csak parázslik. Akkor is, ha kicsit talán már el is felejtettünk igazán ünnepelni. Egyre kevesebb az olyan ünnep, amit egy egész ország, egy egész nép egyformán próbál megélni, aminek mindenki egyaránt részese kíván lenni.

Huszti Gábor szerint a kereszténység egyik legszebb ünnepe ilyen. – Szerte a világon ünneplik a Megváltó születését, összejönnek a családok, rég nem látott rokonok látogatják meg egymást – mondta. – Azonban azt sem felejthetjük el, hogy nem az anyagi javak teszik fennköltté a karácsonyt, hanem az együttérzés és a szeretet. Azt a szeretetet, amit nem kereshetünk a feldíszített fán, a szépen megterített ünnepi terített asztalon, a becsomagolt ajándékokban, egyedül a szívünkben találhatunk rá. Az ünnep titokzatossága és csodája az együttlétben rejlik. Mi mást is kívánhatnék ilyenkor az adventi várakozás idején? Nyissuk rá az ajtót szeretteinkre, hívjuk fel őket, küldjünk üzenetet, ne hagyjuk kihunyni a szeretet lángját! Az ilyen napok, mint ez a mai is, ezt a lángot próbálják őrizni, a közösen töltött idővel kevés szeretetet adni.

Rövid időre elfelejteni a mindennapok gondjait, hogy aztán mikor otthon meggyújtják az advent mind a négy gyertyáját, jöhessen össze a család, ünnepeljenek együtt békességben, boldogságban. Ehhez kívánok minden somogyi polgárnak jó egészséget!





Fotó: Muzslay Péter