Mosolygós arccal, a régi szemüvegükben érkeztek a gyerekek csütörtökön délután a kaposvári Kultik moziba. A fiatalok nagyon várták már, hogy kipróbálhassák az új lencséket. Néhányan állandóan viselik a szemüveget, de vannak akiknek csak alkalmanként kell használniuk.

Benczéné Csorba Margit a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója az eseményen elmondta, a látássérült fiataloknak nagy szüksége van a segítségre. Sokan nehezebb anyagi körülmények között élnek, ezért családjuk nem tudná megvásárolni a szemüveget. – A diákoknak leginkább olvasáskor és tanuláskor kell szemüveget hordani – mondta a főigazgató. – Enélkül még nehezebben telnének a napjaik. Örülünk annak, hogy a Center Lions Club gondolt az intézményünkre és igyekezett minél több gyereknek segíteni. A szemüveget azonnal tesztelhették a gyerekek, mert a club egy moziélményt is adományozott nekik – tette hozzá Benczéné Csorba Margit.

Tomka Anna a kaposvári Center Lions Club elnöke az átadáson elmondta, évek óta keresik azokat a lehetőségeket, ahol segíteni tudnak valamilyen formában. Kiemelte, nyilván mindenhova nem jutnak el, ezért igyekeznek kiválasztani azokat, akiknek a legnagyobb szüksége van a támogatásra. – Az első szemüvegeket évekkel ezelőtt az anyaotthonban adtuk át a rászorulóknak – hangsúlyozta Tomka Anna. – Az évek alatt megközelítőleg ezer szemüveget ajándékoztunk már oda, ebből mintegy száz jutott a Bárczi-iskola növendékeinek – tette hozzá a Center Lions Club elnöke.

A csütörtökön átadott húsz új szemüveg összességében több mint félmillió forintba került, amelyhez cégek és magányszemélyek is ajánlottak fel kisebb nagyobb összeget.

Azt keresik hol segíthetnek

A Center Lions Club a következő hetekben is azon dolgozik, hogy mások életét szebbé tegye. Tomka Anna elmondta, hamarosan elkészül az anyaotthon járdája, amelyet várhatóan még idén átadnak. Az intézmény lakóinak élelmiszert és különféle tárgyakat is visznek majd ajándékba. – A vakok és gyengénlátókat is támogatjuk karácsonykor. Várhatóan hatvan család kap majd élelmiszercsomagot – emelte ki a club elnöke. A szervezet a hajléktalanszállót ruhákkal segíti még az idén és várhatóan a Madár utcai óvodába is ellátogatnak, ahol a segítségükkel és egy marcali cég felajánlásával hamarosan elkészül a 120 négyzetméteres terasz gumiborítása.