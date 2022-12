Az autósok a Laktanya utcát teljesen elfoglalták, hosszú sor alakult ki. Még lépésben sem lehetett haladni. A Gróf Apponyi Albert utca Laktanya utcába torkolló szakasza mindkét oldalról szintén megközelíthetetlen volt, az átmenő forgalomnak esélye sem volt a tovább haladásra, az utcabéli autósok is fogságba estek.

A sorbanállás nemcsak az utósokat érintette, a halbolt előtt is az utcán állt a sor hét és nyolc órakor. Bár a reggeli sűrű köd próbálta elrejteni, a piac a reggeli órákban megpiszkált hangyabolyra hajazott. Beljebb térve sem volt jobb a helyzet, a húspultok előtt is tömött sorokban álltak. Az viszont feltűnt, hogy a tömeg ellenére mindenki mosolygott és nyugodt maradt. Több árustól is hallani lehetett: „ma mindent is eladunk”. A piac szombaton is nyitva tart, hova ez a nagy sietség?