Pataky Annamária, az Együd Árpád Művészeti Iskola igazgatónője maga is édesanya, ám azt a karácsonyi hadműveletet, amit egykor szülei vezényeltek le, ha szeretné sem tudná végrehajtani…

– Családi házban laktunk gyermekkoromban. A szüleim úgy díszítették fel titokban a fát, hogy mi ebből semmit nem vettünk észre. Az osztálytársaim már mind tudták, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, ám az otthoni körülmények miatt az ellenkezőjét gondoltam. Anyukám és apukám folyamatosan velünk voltak. Anyukám főzött, apukám is tett-vett otthon. Néha lementek a pincébe krumpliért, vagy más dolgot elintézni, de néhány percél tovább sosem tartózkodtak kint. A szobába, ahol a „Jézuska” díszítette a karácsonyfát, nem láttuk, hogy bementek volna. Persze, mert amikor kimentek az udvarra, az ablak alá támasztott létrán másztak fel, és az ablakon ugráltak ki-be, mindig csak egy kicsit díszítettek rajta, hogy nekünk estére meglegyen a varázslat.

Csocsóasztal a fa alatt

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, Richter József legtöbb karácsonya is a cirkuszról szól, most is Drezdában lép fel a karácsonyi cirkuszban. Még 24-én délután is lesz előadásuk.

– A koronavírus-járvány időszakában szinte furcsa volt, hogy családi körben, otthon töltöttem a karácsonyt. Jólesett, de erős hiányérzetem volt, mert nem ezt szoktam meg. Gyermekkoromban mindig vártam a karácsonyt. Előszeretettel kutattam ki az ajándékokat. Egyik évben csocsóasztalt kértem, de sehol nem találtam. Teljesen elkeseredtem, hogy nem kapom meg a legjobban áhított ajándékomat. Szenteste mégis ott volt a karácsonyfa alatt – mondta Richter József, aki a mai napig nem tudja, milyen bűvésztrükköt vetettek be szülei, hogy a csocsóasztal a fa alatt landoljon.

Meglepi a lakókat

Proszonyák Ida, a Dél-Dunántúli regionális Krízisközpont szakmai vezetője maga is készít meglepetéseket, még idegenek számára is.

– Több mint hatvan karácsony van már mögöttem, változóak voltak az ünnepek. Néha úgy eldugtam a gyerekek ajándékát, hogy magam sem tudtam, hová tüntettem el előlük. Nem estem kétségbe, hiszen húsvétkor jól jött még az. Csak akkor volt gond, ha karácsonyi témájú volt a könyv. Szeretem meglepni a lakótelepen élőket, ezért 24-én apró kis csomagokat szoktam kihelyezni, amiben szaloncukor, vagy kis tasakos kávé, esetleg általam sütött aprósütemény és egy üzenet van.

Megmaradt a jelkép

Pályi János, a kaposvári Bábszíntér ügyvezetője emlékezetében a Covidhoz fűződő lezárások elevenen élnek.

– Abban az évben költöztünk az új épületbe, ám előadásokat nem tarthattunk. Ennek ellenére szerettük volna a tudatosítani, hogy itt vagyunk, és biztatjuk a közönségünket. Azt találtuk ki, hogy adventi naptárrá varázsoljuk a homlokzati ablakot. Ehhez Kő Boldizsár grafikus barátomat kértem meg, hogy készítsen rajzokat. A táblákat este kivilágítottuk, és nagyon jó volt, hogy az emberek megjelentek, kíváncsiak voltak a képekre. Azt gondoltuk, csupán egy adventre szól, ám a következő évben újra elő kellett vennünk. Most már hagyomány, kint vannak most is, a közönséggel való összekapcsolódásunk jelképeként.