Az újbóli bemutatkozás lehetőségére utalt köszöntőjében Bencze Imre, Segesd polgármestere, Nemes Zita, a szociális otthon intézményvezetője pedig a felkészülés motivációs erejéről beszélt. A generációk találkozóján a hagyományápolás, a kulturális értékőrzés és -továbbadás mellett a derű volt a főszereplő. A helyi Tündérkert Óvoda gyerkőcei, a IV. Béla Király Általános Iskola tanulói csillogtatták meg tehetségüket, de a Kéknefelejcs idősek klubja, a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület, a László-Fi Citeraegyüttes, valamint Molnár Hajnalka is bizonyította: lehet ugyan élni művészet nélkül, de nem érdemes.

A Gondviselés Szociális Otthon lakói az intézmény munkatársaival közösen léptek fel – sziporkázó jeleneteiket dúsan fűszerezve humorral, s a napi aktualitásokkal. „Polgármester csak azt kérem, egy kis segélyt adjon nékem!” – énekelték egyebek mellett, és elkezdtek kalapozni, de Markos-Nádas-paródiának is tapsolt a közönség, s az új ellátási formában, az úgynevezett támogatott lakhatásban élők 2042-es időutazásra invitálták a nézőket.

Az intézmény ellátottjai ezt az eseményt használták fel arra, hogy átadják „Az év szakdolgozója” díjakat. Szavazataik alapján ezúttal Nyúlné Tóth Andrea, Szűcs Renáta és Sári Tamás segesdi gondozó, a szabási telephelyről Szabados Éva gondozó, Kálmáncsáról Kőszegi Nikoletta gondozó, Kőkútról pedig Tellerné Kiss Piroska ápoló és Pálfi Zoltánné foglalkozást segítő munkatárs vette át meghatottan az elismerést. A fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége nevében Jusits-Nagy Kornélia osztályvezető gratulált a fellépőknek, a szakdolgozóknak, s az intézményvezetőnek is, aki pár napja miniszteri elismerő oklevelet kapott kiemelkedő munkájáért.

A találkozó után dolgozói bálon szólt a muzsika, s értékes tombolanyeremények találtak gazdára.