A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a területfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban hangsúlyozta: a világjárvány megtorpanása mellett nem történhet meg mindaz, ami az elmúlt években, és végre ismét csak a megye fejlesztésére kell koncentrálni. – Nem tarthatott túl sokáig az optimizmusunk, továbbra sem élhetjük teljesen gondtalanul életünket, attól függetlenül, hogy a korlátozások megszűntek – mondta. – Nem lehetünk felhőtlenül boldogok, hiszen a vírus továbbra is közöttünk van, ráadásul hosszú hónapok óta már a háború árnyéka is ránk vetül. A szomszéd országban zajló harcok aggodalomra adnak okot annak ellenére is, hogy megyénk nem határos a harcok területével, a gazdaságra gyakorolt hatásait viszont mi is megérezzük. A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta infláció az egész országban, sőt egész Európában jól érzékelhető, ám szerencsére eddig még nem akadályozta jelentősen Somogyban a TOP Plusz területfejlesztési beruházásait. Azt viszont nem láthatjuk előre, hogy milyen károkkal jár a jövőben megyénk gazdaságára az uniós források visszatartása vagy éppen az elszabaduló energiaárak okozta áremelkedések hatása. Utóbbi minden bizonnyal jelentősen befolyásolja majd sikeres, már elnyert pályázatok esetén is a megye beruházásait. Bízom abban, hogy a nehezen tervezhető költségek ellenére is meg tudnak valósulni a tervezett fejlesztések.

A megyei közgyűlés elnöke szerint az mindenképpen jó hír a somogyi települések számára, hogy a bonyolult helyzet ellenére egyenlőre hazai forrásból folytatódhatnak a fejlesztések. – Az elmúlt hét pályázati döntései is ezt igazolják, ugyanis újabb harminchat sikeres somogyi pályázat megvalósítása kapott zöld utat – mondta. – Településeink már a TOP esetében is rendkívül fegyelmezett, előrelátó módon valósították meg a beruházásokat, mely a jelenlegi helyzetben még ennél is nagyobb odafigyelést igényel. Közös célunk, hogy az elnyert támogatások sikeres beruházásokkal szolgálják az itt élőket. Korábban elmondtam már, hogy év elején a Somogyban felhasználható területfejlesztési forrás összege egy kormánydöntésnek köszönhetően az eredetileg tervezett 71,789 milliárd forint helyett 78,737 milliárdra emelkedett. Ennek a megyei keretnek több mint 40 százalékáról született már pozitív döntés 164 sikeres pályázatnak köszönhetően, s ezzel közel 32 milliárd forintnyi forrást kötöttek le eddig településeink.

Ezek közül legutóbb a múlt héten születtek meg a döntések. Harminchat nyertest hirdettek közel 4,7 milliárd forintos értékben. Változatlanul legnépszerűbb pályázati felhívás volt a települések összképét javító, mindennapi életét megkönnyítő beruházásokat célzó „Élhető települések” konstrukció. A mostani tizenegy nyertessel már 97-re nőtt azok száma, akik kulturális és közösségi célú fejlesztésben, a faluközpont megújításában vagy éppen csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítésében szerettek volna minőségi változást elérni.



Élhetőbbé tesznek további tizenegy somogyi települést



A múlt heti döntések szerint élhető település kialakítására újabb tizenegy helyszínen több mint 815 millió forintot fordíthatnak, míg önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyolcan nyertek összesen több mint 1,3 milliárdot. Belterületi közutak fejlesztése négy településen valósulhat meg összesen kétszázötvenmilliós költséggel, helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére pedig tizenketten nyertek több mint 2,4 milliárd forintot, de fenntartható városfejlesztési stratégiára is jutott egy esetben nyolcvanmillió.





Fotó: Muzslay Péter