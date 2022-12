A karácsony közeledtével egyre nyilvánvalóbbá válik sokak számára, hogy irányt tévesztettek. Az ünnep egy lehetőség, amikor valami olyat tehetünk, ami kiemel minket a hétköznapok szürkeségéből, amikor többek lehetünk egy kicsit annál, mint akik egész évben vagyunk.

Népszerű podcastműsorunkban is hasonlóról beszélt Varga László, a kaposvári egyházmegye püspöke. Hogy olthatatlan szeretetvágy jellemez mindannyiunkat, miközben félünk azt kimutatni, suták vagyunk kapcsolatainkban. Ezért ahelyett, hogy a legértékesebből, a saját időnkből adnánk másoknak, a kifejezni vágyott szeretet nagyságában vásárolgatunk meg minden ajándékot.

Az ünnep rámutat az értékek válságára, aminek már a felismerése is fájdalom. Hiszen mi szerint rendezzük az életünket, ha nem éppen a szeretet mentén? Mert nagy a baj, ha a hétköznapok szürkesége vagy a digitális médiából ömlő információk sokasága eltompítja bennünk a szeretetkapcsolatok építésének igényét.

De ha modern, rohanó világunkban a szeretet is ilyen nagy bajban van, akkor vajon milyen esélye lehet az olyan értékeknek, mint a becsület és a tisztesség? Ezeknek nincsen többnapos ünnepe, pedig megérdemelnénk mi is, meg egy jobb világ is. Ahol legalább az ilyen ünnepek közeledtével a kimondott szónak hitele és igazsága volna, az egyenesség pedig alapértékként jelenne meg a kapcsolatainkban. Tudom, utópisztikus elképzelés ez egy olyan világban, ahol még a szeretetért is aggódnunk kell. Mert ezen értékek megteremtéséhez, csakúgy, mint a szeretethez, rengeteg idő, türelem, és nem utolsósorban bátorság kell. Manapság mindegyiknek híján vagyunk, így nem tehetünk mást, mint hogy mi magunk akkor is képviseljük az emberi alapértékeket, ha úgy érezzük, egyedül maradtunk ezzel.