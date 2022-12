Ahogy visszaemlékszem, az is örök néphagyomány lehetne, hogy karácsonyról rengeteg étel marad meg. Mert olyan a magyar, hogy a sütés-főzés hozzátartozik, sőt lényege az ünnepnek, még ha feszt drágulnak is az alapanyagok, mi nem hátrálunk. S ahogy régen tettük, nyilván az idei év végén is többet főztünk a családnak, hogy ne kelljen az üres hűtőben turkálni. De ahogy múlnak a napok, egyre laposabban pislantunk az újramelegített töltött káposztára, a száraz süteményhalmokra, az utoljára maradt mákos bejglikre. A napokban sok civil szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy az ünnepek után hátrahagyott ételeket ne dobjuk ki, hanem próbáljuk megmenteni a karácsonyi lakomák romjaiból azt, ami menthető. Ehhez még praktikus receptekkel is szolgálnak.

Az ételmentés sohasem volt aktuálisabb, mint az idei év végén. Egyrészt egyre inkább azok kérnek segítséget rászorulóként, akik néhány éve még maguk is adtak, és általános tapasztalat, hogy karácsony után mindig kevesebb adomány érkezik. Másrészt az árak emelkedése most mindenkit meghőkölésre késztet, még azokat is, akik korábban fittyet hánytak annak a késztetésnek, hogy állítsuk meg az ételpazarlást. Én már régóta azon töröm a fejem, hogy vajon mit lehetne újrahasznosítani az elrontott világunkból, még ha egyedül kevés is vagyok ehhez. Az ételek frontján azonban én is tehetek valamit. Éljen az ételmentés, legalább addig se megyek boltba, és nem idegesítem fel magam az árakon.



