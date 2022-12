Az idei esztendőben 99 esetben avatkoztak be a kötelesek, ám ez a szám év végéig még meghaladhatja a százat is.

A műveletirányítástól 90 esetben futott be riasztás, az Országos Mentőszolgálatnak öt esetben, míg a rendőrségnek négy esetben segített a mentőszolgálat. Társadalmi munkában a tagság 1437 órát, bevetésen 429 órát, végül ügyeletben 5300 órát töltöttek a KÖTÉL tagjai.

A szertár tetőfelújítása mellett támogatóiknak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) köszönhetően jutott pénz a fejlesztésekre is. Így a búvárruha cserélődött, hőkamerás drónt sikerült beszereznie az egyesületnek, az OKF jóvoltából többek között kézi hőkamerával is gyarapodott a kaposvári mentőszolgálat.

A fűtés korszerűsítést a tortaárverésből befolyt összegből sikerült végrehajtani. Az idei év során a KÖTÉL két tagjának is sikerült a dobogóra állnia több esetben is a tűzoltó sport eredményeként, míg szakmai elismerésben is két fő részesült.

Az évértékelőn elhangzott továbbá, hogy tekintettel arra, hogy a vezető tisztségviselők három évre szóló mandátuma is lejárt, ezért a választások eredményeként újabb három évre kaptak a korábbi vezetők bizalmat.