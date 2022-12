A tavalyi évhez hasonlóan kelendőek voltak a televíziók, a notebookok és a háztartási nagygépek, azonban az elektromos rollerek, a vezeték nélküli fülhallgatók és az instant kamerák termékcsoportja mutatta a legnagyobb volumenű fejlődést 2022-ben.

Bár év végére jelentősen drágultak piaci szinten a termékek az előző évhez képest, még így is a legtöbb kategóriában több terméket adtak el idén az online és offline csatornákon, mint 2021-ben. A műszaki áruházlánc várakozásai szerint az offline súlya 3-3,5 százalékkal fog növekedni az év végéig. A novemberi és decemberi eladások mindemellett nem csak értékben, de bizonyos kategóriák esetében darabszámban is meghaladták az előző év azonos időszakának forgalmát.

– Az előzetes várakozásainkat túlszárnyalta az egész éves, kiemelten a novemberi és a decemberi kereskedelmi időszak. Az általános 15-20 %-os emelkedés mind a beszerzési, mind pedig a fogyasztói árakban prognosztizálta a 2022-es árbevétel növekedését, ugyanakkor az eladott darabszámok tekintetében már nem voltunk ennyire bizakodóak. Így, a két ünnep között, látva az eladási statisztikákat elmondhatjuk, hogy azok a kategóriák, melyek eladási értékben a legjobban teljesítettek, azok többségben mennyiségben is hozták a tavalyi eredményeket, sőt, bizonyos kategóriák túl is teljesítették. – mondta Magyar Norbert, a MediaMarkt Magyarország kereskedelmi igazgatója.

2022 legkeresettebb műszaki cikkei

Az áruházban és online felületén az előző évhez képest nem csökkent a kereslet a televíziók iránt. Kategórián belül elsősorban a 4K UHD tévéket keresték a fogyasztók, kifejezetten a nagyobb 55” és afeletti képátmérővel. A televízió kategória eladási darabszáma is növekedett, amit a foci VB, valamint a karácsonyi vásárlások együttállásának tulajdonít. Az éves átlagos kosárérték az UHD tévék esetében 223 ezer forint volt. Hasonlóan kelendő termékek voltak idén is a notebookok, melyekre átlagosan 248 ezer forintot szántak a fogyasztók.

Feltehetően az állami lakásfelújítási támogatás hatására a beépíthető háztartási nagygépek eladása sem csökkent, egyes kategóriában még emelkedni is tudott. A beépíthető tűzhelyek, főzőlapok mind eladott darabszám, mind pedig volumen növekedést tekintve bekerültek a legjobban teljesítő műszaki cikkek közé. A háztartási nagygépeknél már korábban megfigyelhető volt az energiacímkék fokozódó jelentősége, az energiaválság hatására azonban a nagygépek energiafogyasztása egyértelműen az egyik legfontosabb választási kritériummá vált. Így volt ez a mosógépek esetében is, amelyből szintén kiemelkedően sokat értékesített idén is a legnagyobb hazai műszaki áruházlánc. A porszívók hagyományosan az élvonalba tartoznak kereslet szempontjából, ebben a kategóriában a porzsák nélküli, illetve az álló porszívók voltak a legnépszerűbbek 2022-ben. Az utóbbi két termékcsoport annak ellenére került fel a leggyakrabban vásárolt termékek élvonalába, hogy idén némi visszaesés volt megfigyelhető a tavalyi eladási adatokhoz képest.

2022 “hero” termékei

Nem csak árbevétel tekintetében, de értékesítési volumenben is jelentősen növekedni tudott néhány kategória a MediaMarkt-nál. 2022-ben több mint kétszerannyi elektromos rollert adtak el az áruház értékesítési csatornáin, mint tavaly, illetve a vezetéknélküli fülhallgatókból is 70 %-ot meghaladó mennyiségi növekedés volt megfigyelhető. Az utóbbi években reneszánszát éli az instant fényképezés, amelynek köszönhetően szárnyalt az instant kamerák eladása, közel 40%-kal volt nagyobb a kereslet ezekre a termékekre a műszaki áruházlánc üzleteiben és online. A szépségápolási termékek közül a hajszárítókra volt megfigyelhető fokozott kereslet, melyekből 17,4 %-kal többet adtak el idén, a játékkonzol kategória pedig a tavalyi, nagyrészt az otthonunkban töltött időszakhoz képest is fejlődni tudott, 2022-ben, 16%-kal. Okostelefonokat szinte minden évben egyre nagyobb mennyiségben értékesítenek, nem volt ez másképp idén sem, 10 % feletti növekedés volt megfigyelhető a kategórián.