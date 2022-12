Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt javasolja, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett kuckót. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye. Mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra. A szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét. Az utcákon sok kóbor állat kószál. Aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet.

Az egyesület állatmentései során az elmúlt évek alatt számtalan esetben találkozott utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal. A háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy az elpusztul, az bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható.

Mire jó a kutyacipő? - csak divatolásként használják?

Vízálló anyagból készülhet kutyacipő. Kényelmes és hasznos viselet lehet a téli időszakban egy ilyen kutyának való darab. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát a jegesedéstől, ott megvédi a kutyus lábát a káros maróanyagtól, a sótól. Egy só marta tappancsra a kutya nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek. A gyógyulás hetekig is eltarthat. A marástól véd meg a kutyacipő.

Hideg ellen kutyaruha?! - nagyvárosi hóbort?

A tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdik gyakran ruhákat, cipőket adnak. Ez amolyan divathóbortnak tűnhet, az öltöztetésnek azonban fontos szerepe is lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták fürdetni. Ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú – zsírréteg a kenceficéktől lemosódik. A fűtött lakásokban élő állatok szőre nem véd meg a zord tél viszontagságaitól. Lakásos kedvencünket, ha hosszabb ideig kint tartjuk a jeges szabadban, az meg is betegedhet… A problémák megelőzésére egyre többször alkalmaznak kutyaruhákat.

Ha kreatívak vagyunk, otthon elkészíthetjük a kutyánkra szabott kutyaruhát. Állatos boltokban ezekért a darabokért több tízezer forintot is kifizettetnek velünk. Kutyaruha készítése kapcsán figyelni kell, hogy az állatot a rárakott ruha a mozgásban ne zavarja. A kutyaruha a kis kedvencet ne szorítsa, ne legyen rá nagy sem. Fontos, hogy az állat a ruhájában tudjon rendesen vécézni is. A kutyaruhában sétáltatott állatok játék közben könnyen egymásról leszaggathatják a ruháikat, hiszen ők vadabbul játszanak. A kutyaruhát is rendszeresen mosni kell, hiszen az utcán sok baktériumot – vírust is összeszedhet. Nem árt tehát, ha két – három váltást készítünk vagy szerzünk be kutyánként a kutyaruhából.

Milyen a jó téli kutyaház? - védjük a házaink őrzőit!

Az udvaron tartott kutyákról se feledkezzünk meg. A kutyaház az ő számukra nyáron a hőgutától ad védelmet, télen pedig a fagyás ellen kell, hogy védelmet adjon. Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, ugyanezt (ha van barkács műhely) otthon mi magunk is elkészíthetjük. A hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell, hogy nagyobb legyen. A túl nagy házat a kutya nehezebben „fűti be”. A ház kívülről és belülről fából kell, hogy legyen, köztes anyagként szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 5-6 cm-es lábakon kell, hogy álljon, ez megvéd a saras esőtől, a latyakos hótól is. A házon belül puha szőnyeggel, rongyokkal béleljünk. A bélést hetente, kéthetente higiéniai okokból cseréljük le. Udvaron telelő kutyust télen nem szabad fürdetni. Paraziták elleni permettel meleg helyen kezeljük le, hogy tudjon rendesen száradni. A kutyaházat tegyük fedett helyre, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre. Ha nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában többszöri élelem mellett bebocsátást fűtött helyre (kazánház mellé, garázsba).