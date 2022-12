Napjainkban hatványozottabban igaz a régi mondás: az egyetlen állandó a változás maga! Saját bőrünkön és mások viselkedésében is tapasztaljuk, mit hozott az új idő. A legnehezebb talán annak a megélése, hogy minden korábbinál gyorsabb és ellentmondásosabb ez a változás. A helyzetünket tovább nehezíti, hogy nincsenek elővehető, jó példák, itt és most kell kitalálni, hogyan, milyen gyorsasággal lehetünk képesek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz.

Váratlan eseményekkel a régi módon már nem lehet megküzdeni. Érezzük ezt a munkahelyeken, a baráti társaságokban, a családban is. Advent idején, a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és megnyugvás időszakában is azt tapasztaljuk, hogy minden korábbinál nagyobb a rohanás, s a készülődés olyan új jelenségekkel állít szembe bennünket, amire nemhogy kész válaszunk nincs, hanem még sejtésünk sem.

Persze, tudjuk: a problémákra nem gondként, hanem lehetőségként célszerű tekinteni! Mi, régebb óta fiatalok már tudjuk: a hozzáállás megváltoztatása, új készségek és képességek kifejlesztése nem olyan könnyű, márpedig ezek nélkül szinte lehetetlen megküzdeni az új kihívásokkal. Az advent az adakozás időszaka is. Egyik barátommal éppen arról beszélgettünk, hogy ebben a helyzetben egyre több lett a gyűjtéseket szervező csoport itt Somogyban is, ám azt tapasztalják, hogy egyre kevesebben, kevesebbet adakoznak. Ennek több oka is van. Az is, hogy az anyagi helyzet sem örök. Aztán ársapkát kaptak, s ezzel mennyiségi korlátot is a legnépszerűbb árucikkek, s talán a régi adománygyűjtési szokásokat is meg kell változtatni. Sokan gondolják úgy, hogy az átlagemberek szívesebben adnak, de most célszerű azokhoz (is) fordulni, akik eddig nem vettek részt az adakozásban, bár megtehetnék.

Nagy igazság: akik számítanak az életben szükségképpen bekövetkező változásokra, s elfogadják a bizonytalanságot, azok sokkal könnyebben alkalmazkodnak a nehéz helyzetekhez is. Ha ehhez társul még egy erős, társas támogató rendszer, szinte minden nehézség leküzdhető. Az optimistáknak persze ez is könnyebben megy, hiszen ők tudják: azt is célszerű elfogadni, amit nem tudunk megváltoztatni, s minden nehéz helyzetből és váratlan változásból levonhatók előre vivő tanulságok. Aztán máris félig tele, s nem pedig félig üres a pohár!