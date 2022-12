Országgyűlési választásokkal indult az április. A hónap harmadik napján 168 ezer 503-an voksoltak a megyében. Április közepén Afrika vadvilágából nyílt kiállítás az Anker-házban. A múzeum kiállítóhelyén nagyemlősök, egzotikus madarak és rovarok kaptak helyet. A tavaszias időben szirmot bontottak a tulipánok a Balaton közelében. Szőlősgyörökben 120 ezernél is több színes virágot lehetett megcsodálni. Nagyszombaton vette kezdetét a 176. balatoni hajózási szezon. Két év kihagyás után a hagyományos fogadóünnepséget is megtartották Balatonfüreden, ahol a Siófokról indult Szent Miklós hajónak tisztelegtek. Szennában is a vízről szólt az ünnepi hétvége. Húsvét hétfőn meglocsolták a leányokat a skanzenben. Áprilisban még mindig dolgoztak a régészek Kaposvár határában az üveg­gyár területén. A szakemberek három emberi maradványt is találtak.

Kivirágoztak a japán cseresznyefák Kaposváron a Temesvár utcában. A gyönyörű látványt sokat kapták lencsevégre. Csak úgy mint a ballagó diákokat, akik két év kihagyás után idén végre „rendesen” is elköszönhettek középiskolájuktól. Április utolsó napjaiban, május elején kezdtek el pirosodni a fóliás szamócák. Ezzel Csökölyben és Mezőcsokonyán is megkezdődött az idei eperszezon. A Takáts Gyula könyvtárban könyvkölcsönző automata állt üzembe, így éjjel-nappal hozzá lehet jutni az olvasmányokhoz. Harkovi menekült csecsemőt kereszteltek meg Balatonlellén a kishegyi Szent Donát-kápolnában május elején. A három hónapos Nikol édesanyjával menekült el a lebombázott ukrán településről.

Gyilkosság történt május 7-én Hetesen. Egy férfi megölte nyolcéves kisfiát, majd magával is végzett. Május végén két évnyi szünet után szervezték meg a Rippl-Rónai Fesztivált Kaposváron. Négy napon át hatvan programmal várták az érdeklődőket. A hónap végén hatalmas jégzivatar söpört végig a megyén, a kár több milliárd forint volt. A tavasz utolsó napjain vezették be azt a szabályt, hogy kizárólag magyar rendszámú járművek tankolhatnak hatósági áron. Emiatt mindenkinek fel kellett mutatnia a forgalmi engedélyét a benzinkutakon.

Június elején már 36. alkalommal szervezték meg a somogybabodi Off Road fesztivált. Az eseményen 1500 terepjárós vett részt. Ugyanebben a hónapban elkészült a Magyar Gyermekmentő Alapítvány új balatonlellei mentési pontja. Először szervezték meg a Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált a ropolyi erdőben. Június végén pedig nyolcvan év után ismét hidroplán landolt a Balatonon.

Két keréken

Május első felében a Giro d’Italia kerékpáros körversenyről szóltak a hírek. A viadal harmadik szakaszának mezőnye május 8-án 12:30-kor rajtolt el Kaposvárról. Május végén egészen másfajta közlekedési hír érkezett, forgalomlassító demonstrációt szerveztek Nagypusztán. Az ott élők kétszer 45 percre zárták le a Kadarkút és Bárd­udvarnok közötti utat, mert elegük lett abból, hogy a házuk előtt sokan lassítás nélkül száguldanak el.