Adventi vásárt szerveztek a hétvégén a látrányi művelődési házban. A kézműves alkotók mellett iskolások, óvodások és egyesületek is bemutatkoztak. Karácsonyi díszeket is készíthettek az érdeklődők és különleges teákat is lehetett kóstolni. A vásárra több környékbeli településről is érkeztek.