A kaposvári kisboltokban még nem nőtt meg számottevően a bolti szarkák száma – ha lopnak, akkor jól csinálják, jegyezte meg az egyik boltos.

– Figyelni figyelünk, de aki lopni akar, az lopni is fog... – mondta Baracska Eszter, a kaposvári Kovács ABC tulajdonosa. – Még nem érezzük, hogy több lenne a lopás, mert a törzsvásárlóinknál nem tapasztaltunk ilyesmit. Annyi azonban elmondható, hogy a diákok közül néhányan brahiból csennek el néhány árucikket. Azon már gondolkodtam, hogy a drágább szeszes italoknak egy külön vitrint nyissak, hogy óvjam az árut, de még nem jutottam el odáig.

A nagyobb somogyi üzletekben viszont mindennapos lett a tolvajok jelenléte.

– Jelentősen emelkedett az élelmiszerlopások száma – erősítette meg érdeklődésünkre a fonyódi SPAR üzlet tulajdonosa Hodovánné Wéber Judit. – Egyesek már szisztematikusan tevékenykednek. Próbálunk védekezni. Biztonsági kameráink vannak, és többször ránézünk a képernyőkre, használunk áruvédelmi címkéket, és a biztonsági őrt is visszahívtuk, akit évekig nem kellett alkalmaznunk. Most sok dolga akad, mert nem mindig hívunk rendőrt...

Ötödével nőtt a bolti lopások száma Magyarországon. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata a hvg kérdésére nyilvánosságra hozta, hogy összesen 8396 esetben loptak országosan az idei év első tíz hónapjában a hiper- és a szupermarketekből, valamint a többi, vagyonőrt foglalkoztató üzletekből. Ez több mint 22 százalékos emelkedést jelent éves összehasonlításban. A tolvajok ezenkívül az ötvenezer forintot meg nem haladó, kisebb bolti lopásokat főként kisboltokban, dohányboltokban, és üzemanyag-töltőállomások shopjában követték el. A leg­gyakrabban elcsent termékek között előfordulnak a hús és húskészítmények (132), a tisztítószer (50), üdítőital (44), ­tej-, és tejtermék (42) is, de a legnépszerűbb termékek az illatszerek (342) és az édesipari termékek (195) voltak.

A lopások többségét megyénkben is az országos adatokhoz hasonlóan a nagyobb üzletekben követik el, és a legjellemzőbben eltulajdonított termékek az illatszerek, édességek és az alkoholos italok, válaszolta kérdésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. Megyei összehasonlításban Budapesten dézsmálták meg a legtöbbször az árukészletet (807) az idén októberig. A fővárost Borsod-Abaúj-Zemplén megye (135), majd Pest megye (130) követi. Győr-Moson-Sopron megyében 116, Bács-Kiskun megyében 82 bolti lopást regisztráltak. Ezzel szemben a legkevesebbszer Vas megyében (16) loptak. Somogy megyében 47, Tolnában 44, Baranyában 20 volt a regisztrált lopások száma.



Szervezetten dézsmálják az üzletek árukészletét



Egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásról, mert a hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, és továbbértékesítésre szolgáló lopásokra, mondta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője. Olyan is előfordul, méghozzá egyre gyakrabban, hogy a bolti szarkák célzottan készítenek össze csomagokat a drága árukból, és meg próbálják kicsempészni. Az üzletláncoknál a legnépszerűbb termékek a tolvajok körében az égetett szeszek, az édességek, de a vegyi árut sem kímélik. A Tescónál augusztus óta közel a duplájára nőtt mind az elkövetések száma, mind az ellopott élelmiszerek értéke.





Fotóillusztráció: Lang R.