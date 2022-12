– Reggel volt kristálycukor, de elfogyott, próbálkozzon pénteken nyitás után – biztatott csütörtökön az egyik kaposvári áruház eladója. Némethi Ernő, a Tallián utcai ABC üzletvezetője azt mondta: nekik sincs kristálycukruk, nagyjából három hete akadozik az ellátás. Fél kilós porcukor van, kilója 499 forint, s újabban a mokkacukor is hiánycikk. Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője kiemelte: a beszerzők hiába igyekeznek, nehezen jutnak kristálycukorhoz, ezért hiány van pillanatnyilag az ársapkás kristálycukorból. A terméket kilónként 259, illetve 279 forintért adják, ám ennél lényegesen többet fizetnek érte.

– Ha kapunk cukrot, akkor alkalmanként nagyjából 30–50 kilót szállítunk a boltokba, de ez nagyon kevés – hangsúlyozta. – Boltonként esetenként alig néhány kiló jut az áruból, amit pillanatok alatt megvásárolnak. Tudomásom szerint az élelmiszeripar importból is próbál cukrot szerezni, a lényeg, hogy folyamatosan legyen ellátás. Abban bízom, hogy az ünnepek előtt nagyobb mennyiségben kapunk majd kristálycukrot.

A helyi boltokon kívül több nagykereskedelmi társaság somogyi üzleteiből is hiányzik olykor a kristálycukor. Az Aldi szeretné biztosítani, hogy minden fogyasztó hozzájusson az árstoppos termékekhez. Azt is közölték: a somogyi áruházakban sem jellemző a cukorhiány, ugyanakkor előfordulnak szállítási nehézségek, illetve egy-két napos késések a beszállításban. Az Aldi ezért arra törekszik, hogy biztosítsa az ellátás folyamatosságát a somogyi vásárlók számára is mind a hétköznapokban, mind a karácsonyi időszak során.

– Mindent megteszünk azért, hogy stabil ellátást biztosítsunk az árstopos termékekből, így a cukorból is, de előfordulhat, hogy egy-egy áruházban átmenetileg – egy adott napon belül – nem a megszokott képpel találkoznak a vásárlók – derült ki egyebek mellett a Tesco sajtóosztályának tájékoztatójából. – A maximális vásárlási mennyiséget is ezért vezettük be a termékre, hogy a lehető legtöbb vásárlónk számára biztosíthassuk a folyamatos elérést.

A Spar érdeklődésünkre többek közt arról számolt be: a fogyasztói igények a hatósági áras termékek iránt jelentősen megemelkedtek. Van olyan árstopos termék, amiből a korábbiakhoz képest háromszoros mennyiséget értékesítenek, de például kristálycukor esetében a tavalyi egész éves mennyiség idén nyárra már elfogyott. Jelenleg a kristálycukor vonatkozásában akadoznak a beszállítások, így alacsonyabb mennyiségek érhetőek el, mint a tavaly év azonos időszakában.

Ahogy a megelőző évek során, úgy most is előfordulhat átmeneti készlethiány néhány cikk, így például a cukor esetében, de nem hosszabb és tartósabb ideig, mint korábban bármikor – áll többek közt a Penny tájékoztatójában.

– A Penny mindent elkövet annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, azaz mindig legyen cukor üzletei polcain. A Lidl érdeklődésünkre azt is közölte: az áruházlánc a készletek folyamatos elérhetőségnek biztosítása érdekében egységesen, minden üzletben mennyiségi korlátozást vezetett be az árstop hatálya alá eső termékekre, így cukorból 5 kiló az egyszerre megvásárolható mennyiség. A megnövekedett fogyasztói kereslet eredményezhet időszakosan üres polcokat, de az üzletekbe a beszállítás folyamatos és biztosított. A vásárlók a termékkategóriában további termékek, így például nádcukrot, a barna cukrot és a porcukrot megtalálják a polcokon.





Fotó: Lang Róbert