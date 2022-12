Megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország 344 kilométer hosszú határszakaszán január elsejétől, miután az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez. Új, soha nem látott helyzet áll élő megyénk déli határán, jövőre nyitottá válik majd a barcsi és a berzencei közúti, és a gyékényesi határátkelőhely. Sok kérdés még nyitott, de a határ mentén felfokozott várakozással várják a fejleményeket.

– Nagyon komoly korlátok eddig sem voltak, de kétségtelen, hogy a határellenőrzés megszűntével alapvetően módosulhat a kiskereskedelmi forgalom – mondta Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ barcsi irodájának vezetője. – Több horvát áru jelenhet nálunk, és magyar termékeket is akadálytalanul lehet majd átvinni a határon. Sok árucikk olcsóbb Magyarországon, elsősorban az ársapkás élelmiszerek, ugyanakkor Horvátországban is vannak olcsóbb termékek, mint például a zöldségek. A kereskedőknek eddig a vámoltatás miatt nem volt nagy üzlet áthozni a határon a termékeket, most szabadon bepakolhatnak az autóikba.

A kiskereskedelem feltétlenül élénkülni fog, de a két ország nagyvállalkozói kapcsolataiban a lépés nem jelent nagy változást, tette hozzá. Jövőre indul az uniós forrásokból megnyílt B-Light vállalkozásfejlesztési program második üteme, ennek segítségével tovább építik a horvát és magyar vállalkozások közötti kapcsolatokat. A határ menti megyékben működő cégek közösen állítanak elő és visznek piacra termékeket. Ilyen volt, amikor egy barcsi cég konténerébe helyzetek szárítóberendezést, amellyel gyógynövényeket dolgoztak fel. Egy másik együttműködés keretében horvátországi fát dolgoztak fel Magyarországon. Tavasszal tartják majd a verőcei vásárt, akkor érdemes mérleget vonni a gazdasági változásokról. Azt, hogy a bevásárlóturizmus mennyire kap majd lábra, döntően meghatározza a valutaárfolyamok állása. A másik közelgő változás ugyanis az, hogy Horvátországban január elsejétől az euró lesz a hivatalos fizetőeszköz.

A határrendészek sorsa még nem dőlt el

Megkerestük kérdéseinkkel a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, és azt tudakoltuk, hogy mi lesz a határőrizetben dolgozókkal, az épületekkel, milyen átszervezést terveznek, hogy készülnek a megváltozott körülményekre. Hatáskör illetékesség miatt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóosztályához irányítottak bennünket, ahol későbbre ígértek tájékoztatást. Az biztos, hogy a hatóságoknak néhány héten belül meg kell oldaniuk a helyzetet. Kérdéses, hogy mi lesz a határrendészekkel, akik adott esetben a határ menti településeken is élnek, és akár több évtizedet is ledolgoztak már a munkakörükben. A legvalószínűbb feltételezések szerint más beosztásba kerülnek, de többeket nyilván tovább foglalkoztathatnak a határőrizetben. Feltehetően a legtöbben Somogy megyében maradnak, és a helyi rendőrséget erősítik.