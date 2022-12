Csak néhány apróságot veszünk – így szabadkozott egy a nyakán apró tetoválást viselő fiatalember, aki három barátjával csupán nézelődni jött, de végül csak megtelt az autó csomagtartója. Kedden már kora reggel sorok álltak a tűzijátékokat árusító konténerek előtt.

– Nem a legdrágábbat vesszük, az biztos! – jelentette ki a vevők között ácsorgó, somogysárdi Tóth István. – Szilveszterkor sok helyütt szokás a tűzijáték, de megmondom őszintén, hogy mi kizárólag a 12 éves fiunk kedvéért jöttünk.

Akadt, aki alaposan felkészült a nyitásra. – Már előre böngésztem a neten, és választottam is a termékek közül, de olcsóbb úgy, ha a konténerből vásárol valaki – mondta a kaposszerdahelyi Pete Gábor Sándor. – Minden évben összejövünk az óévet búcsúztatni a szüleimmel és a testvéremmel. Nálunk hagyományosan a szilveszteri buli kelléke a tűzijáték, de szigorúan csak az engedélyezett időpontban és módon használjuk fel. Főként a középkategóriás termékeket kedvelem, de sikolyt és phantert is beszerzek. Összesen 25 ezer forintot terveztem költeni erre.

– Sokkal drágább, mint tavaly – jegyezte meg a kaposvári Sebestyén Ádám, és a megállapítását megerősítette Kiss Róbert is, aki három telepet vásárolt a két kamasz fiának. Náluk az udvarban lövik fel a tűzijátékot szilveszter éjszakáján.

A tavalyi szilveszterre a covid alatti lezárások miatt megmaradt készletet még a régi áron dobták piacra, de már akkor beharangozták, hogy az idén emelés várható, mert drágultak a Kínából érkező konténerek. Mindenkinek a pénztárcájától függ, hogy mit érez meg az emelkedésből, de átlag 30 százalékkal nőttek az árak, felelte érdeklődésünkre Vargáné Németh Szilvia pirotechnikus, aki hasonló végzettségű férjével az egyik kaposvári bevásárlóközpont előtt árusít. Leginkább a gyerekeknek való apróságokat vagy a nagyobb telepeket keresik náluk a vevők.



Fotós: Lang Róbert

December 5-ig visszaváltható

Ha a konténereken látható ügyeleti telefonszámot felhívják a vevők, január 2-a és 5-e között tudják visszaváltani a cég telephelyén a fel nem használt tűzijátékokat. A visszavétel szabályozottan zajlik, mert minden terméken rögzítették, hogy hányas kategóriába tartozik, hívta fel a figyelmet erre Farkas Balázs. A hármas kategóriába tartozó árut csak szilveszterkor szabad fellőni és kötelező visszaváltani, ha nem használták fel az év végén, az egyes-kettes kategóriába eső viszont olyan, hogy egész évben felhasználható magánterületen, este 10 óráig. A hármas kategóriájú tűzijátékok visszavétele díjtalan, de jogszabályi kötelezettséget is jelent vevőnek és árusnak egyaránt.



Nem lesz nagy bumm Kaposváron

December 28-án reggel kezdtek, és december 31-én estig lehet vásárolni a tűzijátékot árusítóktól, akik – mint lapunknak elmondták – hasonló szezonra számítanak, mint tavaly. Szerintük a keresletet és a vásárlói kedvet befolyásolhatja az, hogy Kaposváron és környékén nem rendeznek önkormányzati tűzijátékokat az idén.

A 30 százalékos áremelkedés mindenütt megjelent, mert a szállítási költségek drágulását nem lehet máshogy kigazdálkodni, erősítette meg Farkas Balázs iharosberényi pirotechnikus, aki Somogyból érkezve hagyományosan Nagykanizsán árusít. A forgalom kezd megindulni, és a legdrágább termékekből is adtak már el az idén szilveszterre.