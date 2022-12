Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelte az Új Élet Lakásszövetkezet, amely az országban az elsők között alakult meg. A rendezvényen vendégek voltak az alapító tagok, sőt azok leszármazottjai is. Giber Vilmos önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gál Laura énekművész az elmúlt hatvan évet slágerekkel idézte fel. Ezután Papp Tamásné tiszteletbeli igazgatósági tag a beköltözéstől elevenítette fel az átélt éveket. Simonné Pallós Piroska művészettörténész a lakásszövetkezet névadójának, gróf Apponyi Albertnek munkásságát és életútját ismertette a közönséggel. Dömötörné Pap Beatrix elnök – aki a 6. tisztségviselő a 60 év alatt – elmondta: a 10 lakóház 182 lakása közül az utóbbi 6 évben 59 lakásban lett új tulajdonos. A szövetkezeti tagság száma ma 142. Ismertette a felújítások, karbantartások és a biztosítási események számát. Kéménybélelésre, elektromos fejlesztésre, nyílászárók cseréjére, szennyvíz- és esővíz-elvezetők bélelésére is sor került az évek alatt, és „becsületkönyvtárat” is alapítottak a lakóknak.