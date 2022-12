Az ecsenyi Csorbits Attila talán még meg is sértődne, ha az ünnepi készülődés alatt kivennék kezéből a fakanalat. A főzés a szenvedélye. A hagyományos, ám különleges köntösbe bújtatott ünnepi ételeket részesíti előnyben. Halászlét, sült halat, tyúklevest és disznótorost is tesz majd az asztalra.

– Biztos vagyok benne, hogy akinek nincs indíttatása, fantáziája, elképzelése, nehezen boldogul ünnepekkor a konyhában – mondta Csorbits Attila.

Szívesen készít ünnepi fogásokat Rákóczi Dóra is, ám tavaly úgy döntött, kipróbálja, milyen az, ha a stresszes konyhaművészetet szabadidőre cseréli fel. – Egy évvel ezelőtt hétnapos babával karácsonyoztunk – mondta. – Alig értünk haza a kórházból, ezért úgy döntöttünk, nem főzünk. Nagyon jól bevált ez a módszer és az idén az egyéves gyermekem mellett is könnyebb dolgom lesz. Lehet, hogy kevésbé olcsó mulatság egy sültes tálat megvenni, mint elkészíteni, de ha a kidobott maradék panírmorzsát nézem és a mosogatást és takarítást utána, akkor is jobban járok így – mondta Rákóczi Dóra, aki azt is kiemelte, úgy érzi: ezzel a lépéssel az éttermek bezárása ellen is tesz.

Az éttermek felkészültek a dömpingre: a sültes tálak, halászlevek és egyéb finomságok készítésére az alapanyag és a humán erőforrás is rendelkezésre áll majd.

– Sokan kerestek meg bennünket a karácsonyi ételkiszállítás-szolgáltatásunkkal kapcsolatosan – mondta Gábor Márk, A Bárányt üzemeltető cég ügyvezetője.

– Könnyen elérhető, értelmezhető ajánlatokat állítottunk össze. A megrendelők többnyire olyan ételekből álló menüsort állítanak össze a kínálatunkból, amit maguk is elkészítenének családi tradícióként. Halászlé, harcsafilével, tyúkhúsleves gazdagon, és a több személyes sültes tál a legnagyobb sláger, de rendeltek haltálat is tőlük. A kínálatban szerepelnek a klasszikus magyar karácsonyi ételek, a töltött káposzta és a füstölt csülök is.

– Azt tapasztaltuk, hogy aki már korábban is ezt az alternatívát választotta, újra alkalmazza a rendeléses módszert – tette hozzá Gábor Márk. – Megfizethető, egy négytagú család legdrágább sültes tálja is 12 ezer forint alatt marad. Nemcsak az alapanyag árában kell gondolkodni, hanem az elkészítés rezsidíjában is. Ha máskor nem, legalább az ünnepek alatt érdemes így a saját időnket tehermentesíteni, ha hajlandóak vagyunk váltani és szakítunk a többéves hagyományokkal – mondta Gábor Márk, aki szerint a konyhában felszabadított időt fordíthatjuk pihenésre, a családra, vagy egyéb karácsonyi készülődésre.