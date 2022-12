Tábori Kihelyezési Héten tartott felkészítésen harcászati-, vegyivédelmi-, egészségügyi- és műszaki kiképzésen vett részt a tartalékos állomány. A különböző tantermi foglalkozások mellett harcászati tapasztalatra is szert tettek a kiképzés résztvevői a táborfalvai gyakorlótéren, ahol az úgynevezett MILES rendszer segítségével felmérhető volt, ha valakit találat ért, s ennek segítségével kiküszöbölhetővé váltak az addigi hibák, s ezáltal felkészültebbé váltak az önkéntes tartalékos katonák.

Fotós: Józan Tímea

Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyék mellett Somogyból és érkeztek tartalékos katonák az ezred által szervezett Tábori Kihelyezési Hétre. Csuka Imre ÖTT szakaszvezető a sorkatonaságot is megjárta, így elmondása szerint örömmel veszi a kihívásokat. - A mostani kiképzést is hasznosnak találtam, sokat tanultunk, én már többször is voltam kiképzésen számos helyen. Mindig is gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy visszatérek, így végül is a fiammal együtt jelentkeztünk az önkéntes tartalékos katonának, mondta.

A Tábori Kiképzési Hét alatt az tartalékos honvédek szigorú napirend szerint - reggeli testnevelés, sorakozó, elméleti és gyakorlati foglalkozások, takarodó - a kiképzők szigorú felügylete és szakmai segítségükkel hajtották végre csapatban a feladatokat.

A programmal az volt a cél, hogy megkezdjék a modulképzéssel nem rendelkező és folytssák a felkészítéssel rendelkező állomány kiképzését. De nagy hangsúlyt fektettek a tartalékos parancsnoki állomány felkészítésére is nagy hangsúlyt fektettek.

