Edzőcipő, hajbodorító, játékbaba, karóra, nyomógombos telefon, plüssfigura, távirányítós katonai autó, fülhallgató, kreatív rajzkészlet, hangfal, parfüm, márkás tusfürdő, LED-szalag, pendrive, alkarerősítő, karkötő, nyaklánc, mesekönyv, ifjúsági regény s ki tudja még mi minden szerepel azon az adventi kívánságlistán, amelyet a somogyi gyermekvédelmi ellátórendszerben nevelkedők írtak a karácsonyi angyalkának – bízva abban, hogy az teljesíti majd az óhajukat.

Ahogy az elmúlt három esztendőben, úgy az idén is, mintegy 7000, gyermekotthonban élő gyerkőcnek lesz még örömtelibb a karácsonya a minisztériumi dolgozók nemes lelkű felajánlásának köszönhetően, hiszen ezúttal is személyes ajándékkal lephetik meg ismeretlen kiválasztottjukat. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) koordinációjával megvalósuló ünnepi akció során a somogyi gyermekvédelemben élő 403 gyermek, illetve fiatal felnőtt kap majd kisebb-nagyobb ajándékot szenteste a Miniszterelnökség, illetve a Területfejlesztési Minisztérium munkatársainak jóvoltából.

Mint megtudtuk: a minisztériumi „angyalok” a tavalyi 7 ezer forint helyett, ezúttal személyenként 10 ezer forint értékben szerezték be az elmúlt napokban a karácsonyi ajándékot.

A több mint 4 millió forintos ajándékszállítmány ma érkezik meg az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltségére. Az elegáns ünnepi díszcsomagolásban lévő dobozok a fonyódi Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonba, a marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központba, illetve az anyaintézmények huszonöt részlegére, valamint a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon barcsi Együtt-Egymásért szociális és gyermekotthoni telephelyére kerülnek.