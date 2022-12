Áremelkedéssel indult a nyár közepe több somogyi városban is. Július elsejétől Kaposváron, Fonyódon és Balatonföldváron is drágult a parkolás díja, utóbbi településen 30 százalékkal. Ezt mindjárt az első napon megtapasztalhatta az egyik kaposvári vállalkozás vezetője, aki elsőként vette át az új formátumú rendszertáblát a Kossuth téri kormányablakban. Az „AA AB-261”-es jelzést július első napján adták ki.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Két év szünet után újra látogatókkal telt meg a szilvásszentmártoni F.A.L.U. Fesztivál. A zsáktelepülésen több tucat programmal várták az érdeklődőket. Július közepén rajtolt el a Balatonon Európa legnagyobb és legnépszerűbb versenye az 54. Kékszalag nagydíj. A versenynek 2520 vitorlázó és 516 hajó vágott neki, a győztes a Fifty-Fifty lett. Több alkalommal is elviselhetetlen volt a nyári forróság a megyében.

Fotós: Vasvári Tamás

A július 21-i hőhullámban a kaposvári Honvéd utcai csomópont hőmérője 42 Celsius-fokot mutatott.

A meleg napok kedveztek a jubileumi 40. Balaton-átúszásnak is. Az idei eseményre rekord­számban, 12 ezren neveztek, a távot végül 11.300-an teljesítették.

A vései kovácstalálkozó is jubilált nyáron. A huszadik eseményen húsz kovács ütötte a forró vasat. Augusztus 3-án újabb hőhullám érte el a megyét. A harmadfokú hőségriasztásban 15 százalékkal több beteghez riasztották a mentőket. Az elviselhetetlen meleg, a száraz idő a halastavakat sem kímélte. Volt, ahol a víznek több mint a fele elpárolgott. Az aszály a kukoricaföldeket is elérte, sok helyen elégett a növény. A kaposmérői Kassai-völgyben nyílzáporral emlékeztek a 907-es pozsonyi csatára augusztus első hétvégéjén. Augusztus 13-án nyitotta meg kapuit a 13. Kaposfest nemzetközi zenei és művészeti fesztivál. Ugyanezen a napon gördült be Kaposvárra egy emlékvonat, amellyel visszagondoltak arra, hogy 150 évvel ezelőtt Somogy megyét is elérte a vasút.

Zárva maradt néhány iskola ajtaja nyár végén. Azért döntöttek így, mert az intézményekbe kevés gyerek járt, és pedagógusból is hiány volt. Búzaszemekből azonban bőven volt a megyében. Több mint 400-an csatlakoztak a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. Somogyváron öntötték össze a szemeket augusztus végén.

Idén is kifutott a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu médiahajója szeptemberben. Az eseményt negyedik alkalommal szervezte meg lapunk.

A hónap elején arról döntött az egyik kaposvári gyár vezetése, hogy a megnövekedett rezsiárak miatt egyszeri bónuszt ad dolgozóinak. Az intézkedés csaknem 100 millió forintba került.

Idén is megszervezték a Polgári Pikniket Kötcsén. A találkozó központi témája az orosz–ukrán háború és annak hatása volt. Szeptember közepén a méheké és a halaké volt a főszerep Kaposváron. A belvárosban mézfesztivált, a Deseda tónál pontyfogó-világbajnokságot szerveztek.