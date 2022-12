– Karácsony előtt nálunk a bárányhús volt a legkelendőbb, de sokan keresték a borjúból készült termékeinket is – mondta Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója. – Az idén rengeteg meglepetésben volt részünk, de a főbb célok nagy részét teljesítettük. A sorozatos drágulások miatt társaságunk 2022-ben három lépcsőben csaknem 40 százalékkal emelt árat. Nem tehettünk mást, a vágóállat tetemes mértékben megdrágult: a bárányért nagyjából 30, a borjúért 50 százalékkal fizettünk többet, mint tavaly. S ezzel párhuzamosan az energia ára is többszörösére ugrott: tavaly ősszel havonta közel 600 ezer forint volt a villanyszámlánk, most meghaladja a három millió forintot.

A hetesi vállalkozás a bárány gerinc és steakan kívül csülköt is értékesít, az egyik multinál a gerincet adják a legdrágábban, kilója 12 990 forintba kerül. Juhász Pál azt mondta: 2022-ben csaknem 46 tonnával kevesebb árut adtak el, mint tavaly. A belföldi piacon alapvetően a közepes árfekvésű hústermékekből – bárány comb, borjú lapocka – fogyott kevesebb, s a csökkenést az export némileg ellensúlyozta. Hagyományos piacnak számít Ausztria, Svájc, Németország, a csont nélküli bárány comb és borjú lapocka különösen népszerű, s a hetesiek újabban Szlovéniába is szállítanak. Juhász Pál szerint 2023-ban indokolt a fokozott fegyelem, mivel a a közvetlen termelési költségeken kívül a szállítási, logisztikai kiadások is emelkednek. Utóbbi kapcsán partnerük bejelentette: januártól 20 százalékkal számláz többet. Ez azt jelenti, hogy a vágóhíd is kénytelen lépni, s februárban előreláthatóan tíz százalékkal adják majd drágábban a termékeit.

– Új piacokat, értékesítési lehetőségeket keresünk – hangsúlyozta. – S bár a sorozatos áremelkedés feladja a leckét, de a termékfejlesztésre a jövőben is alapvető szakmai feladatként tekintünk.