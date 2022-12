A búcsúzó esztendő igencsak felemásra sikeredett Fonyódon, hiszen a koronavírus-járvány után azt hihette a városvezetés, hogy ennél rosszabb már nem lehet.

– A Covid-járvány éveiben sokszor hallottuk: „csak egészség legyen, a többit majd megvesszük”. Az idei évben enyhült a járványveszély, viszont egyre csökkent, amiből megvásárolhatjuk a mindennapi betevőt – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere évértékelőjében. – A 2022-es költségvetés elfogadásakor bizakodóak voltunk: 270 millió forint tartalékkal biztonságban érezhettük a város működését és a fejlesztéseket. A minimálbér emelésével azonos bérfejlesztést hajtottunk végre, hogy az önkormányzati dolgozók is érezzék a megbecsülést. Közel 1 milliárd forint állt rendelkezésre a Szaplonczay sétányra, a csisztai út megépítésére és a városüzemeltetés tervezett fejlesztéseire. Jól sikerült az idei kolbászfesztivál, majd sikeresen lebonyolítottunk egy választást, ahol a többség örült a nemzeti oldal győzelmének, az ország, a települések és az emberek biztonsága érdekében – hangsúlyozta a városvezető.

Ezután jött a fekete leves: az elhúzódó háború kitörése sejtetett egy gazdasági válságot, ezért óvatosan költekeztek Fonyódon. Így sikerült jól felkészülni a nyári turisztikai szezonra, ami olyannyira jól sikerült, hogy a városüzemeltetés bevételei 20 százalékkal meghaladták az előzetes terveket. Sőt a turisták olyannyira visszataláltak Fonyódra, hogy a piac is dübörgött a nyáron, ezt mutatta az is, hogy az idegenforgalmi adóbevétel az előző évihez hasonló volt. – Az egészségügyi ellátást is stabilan tudtuk biztosítani, Fonyódon nem volt orvoshiány – mondta Hidvégi József. – Az időskorúak és a gyermekek ellátása is zökkenőmentes volt, annak ellenére, hogy közel 200 menekültet is el kellett látnunk – emlékeztetett a polgármester. Idén is készültek strandfejlesztések, és befejezték az új sportcsarnokot is, amelyet tavasszal vehetnek birtokba a városlakók. Őszre maradtak a kátyúzások és útfelújítások, s a napokban érkezik meg a városüzemeltetés elektromos kisteherautója is. A csisztai kerékpárút autópályától északra eső szakasza elkészült, járható, december közepén megtörtént a műszaki átadása. A belterületi szakasz közbeszerzése jelenleg zajlik, az autópályától délre lévő szakasz pedig jóváhagyásra és támogatás kiegészítésre vár.

Jó ütemben halad a Szaplonczay sétány felújítása: a város vezetése a balatoni kilátók és kilátópontok fejlesztésére kiírt pályázatra nyújtotta be fejlesztési terveit, s nyert erre a célra 381 millió forintot.

Karácsonyi ajándékként kapták a jó hírt, hogy hamarosan épülhet az új szociális központ is. Hidvégi József megköszönte a városban élők és dolgozók egész éves munkáját.

– Köszönöm mindazoknak, akik otthon hagyták rosszindulatukat, irigységüket, és segítőkészek, emberségesek embertársaikhoz. Bár jönnek a viharfelhők, mi mégis optimistán nézünk a jövőbe, várjuk, hogy kisüssön a nap a felhők mögül – fogalmazott a városvezető.





A jövő nyáron már végigjárhatják a látogatók a Szaplonczay sétányt

– A Szaplonczay sétány felújítása több ütemben valósul meg, az első szakasz a Balatoni szél szobor és a Szaplonczay-emlékmű között most készül. Ez már meglehetősen látványos, hiszen műgyantás, kavicsos borítást kap a sétány, és a környezete is meg­szépül. Jelenleg a nagy tér talajmunkáinál tartunk, amely majd összeér a büfé épületével, amely januárra készül el – mondta Hidvégi József. Hozzátette: az új épületbe, amelyben a büfé is helyet kap, terveznek egy a fonyódi magaspartot bemutató virtuális tárlatot. Ehhez 3 dimenziós felvételek készülnek, hogy úgy mutassák be a város jellegzetességét a turistáknak, mintha a magasból szemlélnék azt.

A magaspartról a strandokhoz való lejutást biztosító két lejáró felújítását, valamint a Sipos-hegyi sétány megvilágításának kiépítését önerőből végzik el. A sétány másik részének felújítása, amely a Ripka-kúttól a kettős keresztig húzódik, többe kerül, mint tervezték. – További 157 millió forintot költhetünk el erre – mondta Hidvégi József. Az új szezonban már bárki megcsodálhatja a felújított sétányt és a különleges virtuális élményt is magában rejtő, tájba illő épületet.