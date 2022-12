– Most járunk először jégpályán, még nagyon félnek, de bízunk benne, hogy élvezni fogják – mondta el Szabó-Perpits Judit, aki három gyermekével Gyömrőről érkezett. Hozzátette: Balatonbogláron telelnek a nagyszülőknél, a szünetet itt töltik náluk. Nemcsak érdeklődő családokkal népesült be a jégpálya, hanem a Balatoni Bocsok csapata is edzett. Hatan már az U12-es korosztályban a kaposvári sportiskolában jéghokiznak. Muskó Zente másfél évvel ezelőtt ismerkedett meg a korcsolyázással. – Egyre jobban belejöttem és az első edzésen döntöttem el, hogy szeretnék jéghokizni – mondta el a kilencéves fonyódi iskolás. Hozzátette: ez a sportág erősíti az egyensúlyérzéket, az alapállást, a karokat, lábakat.

Az enyhe időben hűtik a boglári pályát és naponta frissítik a jeget, hogy megfelelő minőségű legyen. Aki megéhezne-megszomjazna, az lángost, csirkehússal, füstölt sajttal töltött lángosgolyót, fánkot és forralt bort is kóstolhat.

A teraszt fóliával téliesítették, hogy a fázósabbak itt megmelegedhessenek. – Itt voltam tegnap is, és nagyon jól besütött a nap, húsz fokot mértünk – mondta el az egyik vendég.

December 31-én jeges pezsgőzéssel és sok finomsággal készülnek a boglári kikötőben. Január hetedikén pedig téliszünet-búcsúztató bulit szerveznek. – A villanyszámlánk egymillió forintról januártól hárommillió forintra fog emelkedni, csak úgy tudunk működni, ha kevesebbet megy a hűtő, de ahhoz hűvösebb időjárás kellene – mondta el Vécsei Mihály, a jégpálya üzemeltetője. Góz Lilla





Fotók: Kovács Tibor

Szilveszteri Regatta: vitorlát bontanak az idei év végén is a versenyzők

– Szerdán kolléganőm egy percre sem tudott megállni, annyian voltak a jégpályán – mondta el Tóth Balázs, a lellei BL YachtClub ügyvezetője. Hozzátette: szilveszterre az összes szálláshelyük elkelt, a hosszabb téli szünet miatt sokan foglaltak náluk januárban is. Az év utolsó napja is mozgalmasan telik itt. – December 31-én tizedik alkalommal rendezzük meg a Szilveszteri Regatta vitorlásversenyt, este pedig sok finomsággal és zenés-táncos mulatsággal készülünk – sorolta Tóth Balázs. Megjegyezte: évekkel ezelőtt felismerték a téli Balatonban rejlő lehetőségeket, próbáltak olyan szolgáltatásokkal előrukkolni, amelyek decemberben és januárban is vonzzák a turistákat. A tervek szerint a jégpályájuk január 15-éig biztosan nyitva lesz.

– December harmadikán nyitottunk és a várakozásainkat eddig felülmúlta a forgalom, tavaly 8-10 ezren fordultak meg a jégpályán és környékén – mondta el Vécsei Mihály, a boglári jégpálya üzemeltetője. Hozzátette: hozzájuk Budapestről, Székesfehérvárról, Nagykanizsáról, Marcaliból is érkeznek korizók a helyiek mellett. – Most, hogy a téli szünet egy héttel hosszabb, többen látogatnak családjukkal a tóhoz, a jeggyel pedig lehetőségük van egész nap korcsolyázni – emelte ki.