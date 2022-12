Nagyjából öt fontot, azaz a jelenlegi árfolyamokon számolva alig több mint 2300 forintot költ havonta bolti élelmiszerre a villamosmérnök végzettségű Jim Parums és felesége. A brit család ugyanis saját veteményest tart fenn, illetve az erdőben is rendszeresen gyűjtögetnek. A családfőt még a nagyanyja tanította meg az erdő kincseinek felfedezésére, ő pedig továbbadta tudását feleségének és két kislányának. A manchesteri család a gombák és a növényi eredetű élelmiszerek mellett vadászattal is szerez húst, és már csak hébe-hóba járnak élelmiszerboltba. A vissza a természetbe mondás ma is aktuális, de az idő kerekét nem érdemes visszaforgatni.