Hihetetlenül hangzik, de kínai diákok feltaláltak egy láthatatlanná tévő köpenyt. A szokatlan mintázatú ruhadarab az emberi szem számára felismerhető, de képes a mesterséges intelligencia által felügyelt biztonsági kamerarendszerek megtévesztésére. Nappal elvakítja a kamerákat, míg éjszaka szokatlan hőjeleket bocsát ki, és ezzel megzavarja az infravörös kamerák észlelését. Probléma, hogy az önvezető autókban használt érzékelőrendszerek egy részét is összezavarhatja a kabát, ami átszámítva mindössze 28 ezer forintba kerül. Nem is drága ár, bár én az üzletek árcímkéit szeretném láthatatlanná tenni, de sajnos nagyon is láthatóak.