Magyar pénzben 38 millió forintot, vagyis 100 ezer dollárt költött az ölebe születésnapi bulijára egy amerikai komikus. A partin több mint 300 vendég jelent meg, köztük 12 kutya, valamint egy dj és egy zenekar is játszott. Az ünnepelt a saját „babakocsijában” érkezett meg az estére, a rendezvény szervezője ráadásul három ruhát is tervezett számára a különleges alkalomra. A stand up műfajában jeleskedő humorista kijelentette, hogy olyasvalakit ünnepelt, aki a világot jelenti neki, úgyhogy nem spórolt semmin, bár sokan megszólták emiatt. Hiába van válság, a kutyavilág nem mindenkinek egyformán jön el.