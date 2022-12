Szellemvonatot látott egy éber polgár az angliai Plymouthban. A szemtanúnak számító férfi egy 20 olajszállító kocsit húzó szerelvényt látott egy olyan régi vasúti pályán haladni, amelyet már hosszú évek óta nem használnak, évek óta teljesen elhagyatott. A vasúton való utazás és áruszállítás korábban népszerű közlekedési forma volt a környéken, ezért sok, mára nem használt vágány maradványai találhatók a városban. Néhány síndarabot már eltávolítottak, és az útvonaluk most sétányként, valamint kerékpárútként szolgál, néhol már a gaz is benőtte. A MÁV-nak is akad néhány elhagyatott vidéki pályája, szellemvonat helyett valódiakkal.