Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint a legnagyobb kihívást jelenleg a magas energiaárak jelentik, s bár vannak még tartalékaik, sok takarékossági intézkedést meghozott a képviselő-testület. A gáz és a villany tekintetében tízszeres áremelkedésre számítanak, ami mintegy 200 millió forintos pluszkiadást jelenthet a város jövő évi költségvetésében.

Az előbbiek ellenére jelenleg is vannak futó, támogatott beruházások a városban. A Várdombra tervezett lombkoronaösvény kivitelezése a felénél tart, a munka föld alatti része elkészült, így hamarosan látványosabb fázisba lép a projekt. Hasonlóképpen a felénél jár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatorna építése is, ami a Vikár Béla és a part menti utcák lakóit mentesíti majd a Császta városrészből lezúduló esővíz okozta problémáktól.

A polgármester szerint újabb fejlesztésre fordítható pénz is érkezik a városba. A TOP Plusz keretein belül 520 millió forintra kötöttek szerződést a támogatóval. A pénzből a Vörösmarty tér épülhet újjá, illetve a Szőlőskislak felé vezető bicikliút egyik belterületi szakasza is ebből a támogatásból készülhet el.

Mészáros Miklós hozzátette: nem feledkeztek el az idősekről és a gyermekes családokról sem. Az idősek számára 12 ezer forintos élelmiszer-vásárlási utalványt biztosított az önkormányzat. Ezt több mint ezren már átvették, s mintegy ötszáz embert személyesen keresnek majd fel az utalványokkal advent idején. A diákoknak egy áruházláncban levásárolható 10 ezer forintos utalványt adnak. A nappali tagozatos középiskolások és egyetemisták november végéig igényelhetnek szintén 10 ezer forint támogatást az önkormányzattól.

Bár van kiadás bőven a városban, azért gyarapodik is a városkassza. Decemberben indul ugyanis a fizetős parkolás rendszere Balatonbogláron. A helybeliek számára már kiosztották az ingyenes parkolásra jogosító kártyákat. A bevételből az ingyenes strandok százmilliós nagyságrendű fenntartási összegét csökkentik majd.

A turisztikai szezon a vártnál jobban alakult a polgármester szerint. A kurtaxából befolyt összeg az idén 65 millió forint volt a 2021-es év 58 milliójához képest. Míg tavaly 136 ezer 618 volt a vendégéjszakák száma, az idén október végéig 149 ezer 108 vendégéjszakát regisztráltak, ami 10 százalékos emelkedést mutat. Gyerekekkel együtt az idén a 200 ezret is meghaladta a vendégéjszakák száma Balatonbogláron. A Gömbkilátónál 155 ezer belépőjegyet váltottak tavaly, az idén 143,5 ezret adtak el október végéig. A 7,5 százalékos csökkenés a jó idő számlájára írható a polgármester szerint, a vendégek szívesebben töltötték az időt a vízparton.



Borkultúrát kovácsolna az új igazgató



Októbertől új vezető dolgozik a balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Házban. Egy budapesti színész, Bodrogi Attila nyerte el az intézmény igazgatásának lehetőségét. Sok tervvel érkezett a városba, az egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy visszacsalogassa a művelődési házba a pandémia előtti közösségeket. – Szeretném, ha a gyerekek úgy ismernék meg a művelődési házat, mint a szórakozás és az önmegvalósítás egyik helyszínét – tette hozzá Bodrogi Attila. – Szeretném újra visszacsalogatni az idősebb generációt is, hogy minőségi, őket érdeklő foglalkozásokkal töltsék el a szabadidejüket. Egész évben szükség van arra, hogy az itt lakóknak nívós programot adjunk, a nyár pedig remek lehetőség arra, hogy megismertessük a várost a vendégekkel. Az intézményvezető azt is elmondta: a nyári tárlatoknak helyet adó kápolnákat egész évben programokkal töltené meg. A bort és a kultúrát borkultúrává szeretné összekovácsolni, beszélgetős estre hív majd ismert embereket és helybeli pincészetek képviselőit. Külön programsorozatot szentelne a Balatonbogláron született ismert személyeknek, s nagyobb teret adna a művelődési házban tárgyalkotóknak, művészeknek is.





Fotó: Németh Levente