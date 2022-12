Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg azt a disznóvágást, amelyre a helyieken kívül a két szomszédos falut is meghívták. Tapsonyból elfogadták a meghívást, a kelevíziek ugyan nem tudtak csapatot kiállítani, de azt ígérték: jövőre ők is ott lesznek a hurkatöltők mellett.

– Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel – mondta Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere. – A képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyári programok helyett december elején, disznótoros vacsorán vendégeljük meg a falu lakóit, s ekkor köszöntjük az időseinket is. A disznótorhoz szinte minden alapanyag Szenyéren termett, a most levágott mangalicákat is mi magunk neveltük. Szó szerint mindenki megkóstolhatja most a munkája gyümölcsét.