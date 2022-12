Az intézmény felkérésére szerkesztőségünk zsűrizte a megmérettetésen született fogalmazásokat, amelyek közül a legjobb hármat a Somogyi Hírlap hasábjain is bemutatunk. Negyediktől nyolcadik osztályig nevezhettek a gyerekek a versenyre, s különböző témák ihlették meg őket. Volt köztük olyan, aki saját élményét írta meg, s olyan is, aki a hagyományos mesefordulatokból alkotott egy sajátot. Huszonhárom igali, andocsi, mernyei és taszári diák írásai közül válogattuk ki a legjobbakat. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a pályázók mindegyikét elismerés illeti az igényes munkájáért. Minden elkészült szöveg alkotási folyamat eredménye, s már az elkészítésükkel is hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek a diákok.