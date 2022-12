Ahogy a somogyi településeken is évről évre összefogás eredményeként születik meg egy-egy betlehem, úgy jött létre a Kárpát-medence 34 települése fafaragóinak önkéntes munkájával az Országház előtt közelmúltban felállított össznépi alkotás. A nemzet betleheme több tucat népművészeti egyesület, illetve a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának közreműködésével valósult meg. Anyaországi és határon túli alkotók 17 szobra látható az angyalok őrizte építményben, s a jászol mögötti istállófalon bibliai részletek olvashatók.

Sokan ámulnak az adventi csodán, sorra készülnek a szelfik, ám abban már nem vagyok biztos, hogy az idegenforgalmi látványosságon túl a valós üzenet is eljut a szívekig. 2000 éve istenember született közénk, hogy halálával megváltsa a világot, s csak rajtunk áll, szeretnénk-e, akarunk-e hozzá tartozni. Merthogy a betlehemi jászol a jövőt, a hazát, a nemzetet jelenti számunkra. Hiszen – ahogy Nagy Gáspár írta Jegyezvén szalmaszállal című versében – „a remény sohase meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”

Nem tagadom, megrendülök, ha ily nagy volumenű összefogásról hallok, hiszen mindez arra is bizonyság: nem halt ki még az emberség, a segítőkészség, a szolidaritás, az irgalom e sárgolyó lakóiból. Elég, ha csak a hagyományos, Jót tenni jó! akció eredményeire utalok, vagy a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programra emlékeztetek. Az idén 12. alkalommal meghirdetett, s a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által lebonyolított akció is a várt eredményt hozta. Az elegáns környezetben ősszel rendezett somogyi átadóünnepségen – amelyen egyelőre még csak virtuálisan vehették át a barcsi malomban őrölt lisztet a szociális és gyermekvédelmi intézmények képviselői – volt ok az örömre, mivel a háborús szankciókkal, aszállyal sújtott esztendőben ismét példát adtak a magyar gazdák emberségből, jószándékból: a támogatott intézmények számára több mint 48 tonna búza gyűlt össze, amelyből liszt készült, hogy belőle kenyér és kalács süljön.

Az elnökségi asztalon kilónyi búza volt elhelyezve aprócska, vékony nemzeti szalaggal átkötött zsákban. Ott vetettem fel, talán érdemes lenne egy-egy adagot megőrizni az adományból, hogy ki-ki a jótettei szerint, alkalmanként egy-egy szemet belepottyanthasson egy általa választott mérőedénybe. Így év végére láthatóvá válik majd, hogy a hátunk mögött hagyott időszakban gyűszűt, pálinkáskupicát vagy söröskriglit töltöttünk-e meg jótetteink búzaszemeivel. Ezekkel a szemekkel ugyanis történelmet írhatunk. Eszembe ötlöttek Wass Albert sorai is: „Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán.

Az isteni igazságnak. Mely abban áll, hogy élünk. És süt ránk a nap. És hosszú ősz lesz, hogy vetés nélkül azért ne maradjunk.”