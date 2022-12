Beszélgetve töltötték el az időt a kamionsofőrök hétfőn délelőtt az egyik kaposvári MOL-benzinkúton. Egyikük a főnöke hívását várta, hogy megtudja, melyik töltőállomáson tudja teletankolni a több mint ezer literes járművét. Kovács Ferenc lapunknak elmondta, Dunaföldvárról jött Kaposvárra, út közben több MOL-kúton is megállt, hogy gázolajat vegyen, de nem járt sikerrel. A kamionsofőrnek körülbelül negyed óra várakozás után szólalt meg a telefonja. Felettese közölte vele, hogy menjen vissza a telephelyre, mert Kaposvár környékén sehol nem tudnak dízelt tankolni.

Nemcsak a nagy kúthálózatokat érinti a probléma. A kisebb töltőállomások egy részében is elfogyott hétfőn délutánra a benzin és a gázolaj. Horváth László, a batéi benzinkút tulajdonosa elmondta, hetek óta nincsen 100-as oktánszámú üzemanyag, szombat óta pedig gázolajjal sem tudják kiszolgálni a járműveket és a 95-ös benzintartály is hamarosan kiürül. A vállalkozó hozzátette, egyelőre nem tudja, mikor érkezik újabb szállítmány. – A nehéz helyzettel számolni kell – mondta lapunknak.

A kaposfői AVIA-kúton éppen ottjártunkkor, hétfőn 11 óra után fogyott el a gázolaj. Nemcsak a hatósági áras, hanem a prémium dízel is. Százas oktánszámúból lehetett még vásárolni, a 95-ösből azonban már csak körülbelül kétezer liter volt készleten. Tóth Noémi, a töltőállomás üzemeltetője elmondta, már megrendelték az üzemanyagot, de nem tudják, hogy mikor érkezik meg.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu tulajdonosa lapunknak elmondta, amíg fel nem oldják a hatósági árat, addig szerinte nehézségek lesznek a kutakon. Kiemelte, miután megszűnik az ársapka, utána is legalább egy hónap kell ahhoz, hogy a töltőállomásokon helyre álljon a rend.



Fotós: Lang Róbert

Korlátok között, de kiszolgálnak

A homokszentgyörgyi benzinkútra éppen hétfőn reggel érkezett meg a gázolaj. Horváth János, a töltőállomás tulajdonosa lapunknak elmondta, szerencsére mindig időben megkapták a kért mennyiséget és fel tudták tölteni a tartályokat. Horváth János kiemelte, az elmúlt napokban látványosan megnőtt a forgalmuk, nagyjából ötven százalékkal többen álltak meg náluk tankolni, mint a korábbi hetekben. – Ha lenne a környék kútjain üzemanyag, akkor sokan nem ide jönnének – hangsúlyozta a kút tulajdonosa. – Nálunk azonban a hatósági áras üzemanyagból csak 10 litert tankolhatnak az autósok, a mezőgazdasági gépeknek pedig egyszerre 100 litert adunk. Korlátozás nélkül napokon belül elfogyna a készletünk – tette hozzá Horváth János.



Fotós: Lang Róbert