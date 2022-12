Gondolt már arra, hogy milyen lenne a karácsony ajándék nélkül? Most, hogy már túl vagyunk az ajándékozáson, ami miatt talán még az utolsó pillanatokban is a küszöböt rágtuk valahol, esetleg izgultunk, hogy még, ha az utolsó előtti percben is, de érkezzen meg a futár, szóval így utólag bátran feltehetjük magunknak a kérdést, hogy volt-e értelme? Okoztunk-e örömöt, keltettünk-e csalódást, egyáltalán váltottunk-e ki bármilyen érzést az ajándékkal, amire talán túl sokat költöttünk vagy éppen az volt a baj, hogy nagyon is keveset. A napokban egy ünnepi filmben hangzott el a lelombozóan pesszimista mondat, amely szerint az egész karácsonyosdi csak arra jó, hogy vagyonokat költsünk az év utolsó negyedében, majd a következő egy év csakis arról szóljon, hogy valahogy visszatöltsük a kiürült pénztárcákat.

Van benne igazság, és, aki most épp azon töri fejét, hogy melyik nap induljon el visszacseréltetni a felesleges, nem tetsző vagy egyszerűen alulértékelt ajándékot, az biztosan egyetért azzal, hogy felesleges pazarlás az egész. Pedig mindez csak egy aktuális sztereotípia, hiszen a modern karácsonyokra szeretjük rávetni a stigmát, hogy csakis az észszerűtlen ajándékozás körül forgó őrületről szól.

Lehet, de milyenek lettek volna az elmúlt hetek a megszokott izgulás, idegeskedés vagy a legideálisabb esetben az örömteli készülődés nélkül? Remélhetőleg a legnagyobb bajban és a legégetőbb hiányban is jutott egy egészen apró ajándék karácsonyra, így aztán a kérdésre, hogy milyen lenne a karácsony ajándék nélkül, a legjobb válasz talán az, hogy elképzelhetetlen. És ez akkor is így van, ha a három nappal ezelőtt a karácsonyfa alatt talált csomag csalódást okozott, netán a díszes csomagolás alatt rejtőző meglepetés pontosan beleillik a korábbi évekből megszokott sormintába. Az ajándék szándékot jelez, azt pedig érdemes értékelni karácsony után is.



Ha az ajándék nem is tökéletes, legalább a szándékot értékeljük