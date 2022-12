Jólesett a szabadban sétálni, a mólónál, a strandon, nézni a tükörsima vizet, a színes felhőket. A legtöbben még téli kabátban, csizmában, vastag öltözékben járkáltak, de olyan is volt, aki elővette a gumicsónakot és vízre szállt. És olyan is, aki fürdőruhában feküdt ki a partra, a nagykabátot feje alá, párnának helyezve. Kajakost, napozót sokan ámulattal nézték, csodálták, mert azért csalóka ez a napfény, hiába mutatott a hőmérő higanyszála 8-10 fokot. De lehet, hogy a bátrak csak edzenek a szilveszteri és újévi balatoni csobbanásokra, amit több helyen is megszerveznek.

Fotós: Nagy Lajos /VEOL