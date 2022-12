A hivatalsegéd alkotásai a napokban kerültek ki a templom előtti térre. Ezúttal kéményseprőt és pezsgős üveget alkotott két pohárral.

– Először megtervezem a formát, majd a sörös dobozokat összeragasztom, lefestem, a füleit pedig vasszálakhoz rögzítem, amelyeket leszúrunk a földbe – mondta a kisgyaláni alkotó. Megjegyezte: még a kéményseprő létrája is sörös dobozokból készült.

– Tavaly március 15-ére készítettem el az első kültéri díszt, egy trikolór színű Magyarország formát, az interneten keresgéltem ötleteket és akkor akadtam rá a sörös dobozos ötletre – árulta el Süle Zoltánné. Hozzátette: mindenki gyűjti a sörös dobozokat, már a hivatal padlásfeljárónál is zsákokban állnak az alapanyagokat. A helyiek mellett Kaposvárról, Fonóból, Somogyjádról is kaptak sörös dobozokat. A közelmúltban egy buszsofőr rakott egy zsáknyi alapanyagot a hivatal elé. Az alkotásait a közösségi oldalra is felteszi, ott is sokan gratulálnak neki. Nagyon örül, hogy alkotásai mosolyt csalnak a helyiek arcára, akik egy-egy séta alkalmával megcsodálják a kültéri díszeket.

A faluban élő Fekete Géza az összes alkotást megörökítette fényképezőgépével. Süle Zoltánné most sem pihen, egy komlói férfi kérésére bokszolót gyárt sörös dobozból. Készül már a farsangi időszakra is, de hogy mivel örvendezteti meg a falubelieket, egyelőre nem árulta el.