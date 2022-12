A BVOP tájékoztatása szerint összesen két alkalommal került elő engedély nélkül tartott mobiltelefon a kaposvári intézetben, illetve kétszer kábítószergyanús-anyagot találtak kollégáik, melyeket a Kaposvári Rendőrkapitányság munkatársainak átadtak.

– A kaposvári intézetben 2021-ben 19 esetben került elő mobiltelefon – közölte lapunkkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) kommunikációs főosztálya. – A fogvatartottak leleményessége nem ismer határokat: a zárkákba bejuttatott telefonokat falban kialakított üregbe, kenyér belsejébe, preparált kólásüvegbe, alsónadrágba, teásdobozba, vízforralóba, ágymatracba, mosdókagyló szifonjába próbálták elrejteni. Emellett 2021-ben 148 ismeretlen eredetű tablettát, valamint öt, vélhetően pszichoaktív anyaggal átitatott papírt is találtak kollégáink.

A büntetés-végrehajtás érdeklődésünkre azt is közölte: a tiltott tárgyak bejutásának megakadályozása érdekében a személyi állomány rendszeres képzése, a beérkező csomagok és levelek ellenőrzése valamint a fogvatartottak napi szintű monitorozása a hatályos jogszabályok szigorú betartásával történik.

– Általánosságban elmondható, hogy kollégáink erőfeszítéseinek és a szigorú biztonsági protokolloknak köszönhetően a tiltott tárgyak a legtöbb esetben nem jutnak el a fogvatartottakhoz – közölték.

– A fogvatartottak foglalkoztatása a házi műhelyben, az intézeti mosodában, a fogvatartotti konyhán megoldott – derült ki a BVOP tájékoztatójából. – Az együttműködő civil partnerek részére a szappancsomagoláson kívül biztosíték-összeszerelés is folyik az intézetben. Harsányi M.