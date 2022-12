Hatalmas fejlesztési projektbe fogott a kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. A vállalat a Magyar Multi pályázati program keretében egy komplex beruházást indított el, ennek részleteiről számoltak be csütörtökön a Somogy-Flandria inkubátorházban.

Szabó Krisztián ügyvezető elmondta, hogy a beruházási csomag magában foglalja egy új üzemcsarnok építését, valamint modern ipari eszközök beszerzését, melyek összekapcsolhatók az automatizált termelésirányítással. Saját termékfejlesztést is megvalósítanak a támogatásnak köszönhetően. A kétmilliárd forintos beruházás felét tesz ki az elnyert támogatás. Szabó Krisztián hozzátette: a mai kor gazdasági kihívása az, hogy az energiaválságot legyőzve növelni tudják a termelési hatékonyságot, valamint meghatározó számukra a termelési területük bővítése is, mert kinőtték a jelenlegi telephelyüket.

Az új termelőeszközökkel beszállítóként új piacokat céloztak meg, és olyan iparágakat is ki tudnak majd szolgálni, ahol még nincsenek jelen. Jelenleg a mezőgazdasági gépiparban tevékenykednek, és a jövőben a megújuló energiákra alapozott iparágakban számítanak térhódításra. A fejlesztés munkahelyeket is teremt, azt tervezik, hogy közép- és hosszú távon megduplázzák alkalmazottaik számát, a mostani 50-et. A beruházás az idén eszközbeszerzéssel vette kezdetét, és jövő év végére befejeződhet.