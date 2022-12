A kaposvári Borda Gépipari Kft.-nél karácsony előtt két nappal fejezték be a munkát, s csak január 3-án kezdik el a termelést. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen leálltak volna, mivel ebben az időszakban oldják meg a CNC-esztergagépek, és a CNC-marógépek karbantartását, illetve azoknál a berendezéseknél, ahol időszerű, az olajcserét valamint a kisebb javításokat is elvégzik. Borda György ügyvezető azt mondta: már megvan a jövő évi terv, az első munkanapon kiegészítő alkatrészek gyártásával indítanak, amit Ausztriába szállítanak.

– Kilenc napra állt le a vállalkozásunk – mondta Makkó Istvánné, a kaposvári Lady Ruházati Kft. ügyvezetője. – Döntően nőket foglalkoztatunk, s fontos, hogy gyermekeikkel, unokáikkal közösen együtt lehetnek a családok.

A vállalkozás már túl van a leltáron, s telephelyükön új nyílászárókat építettek be. A munkálatokra több mint 2,5 millió forintot fordítottak, ám az ügyvezető szerint szükség volt a felújításra, mivel ez is az energiahatékonyságot szolgálja. István József, a barcsi Házmester-Bau Kft. ügyvezetője azt mondta: a helyi ipari parknál dolgoznak, illetve a sportcsarnok felújítása ad munkát. Három nagy barcsi építkezésben vesznek részt, s ha az időjárás engedi, folyamatosan dolgoznak. Hatta József, a Kapos-Coop kereskedelmi vezetője szerint nem csak a szolgáltatásban, hanem az élelmiszer-kereskedelemben sincs téli szünet. – S épphogy elmúlt a karácsony, már az év végére készülünk – hangsúlyozta. – A szilveszteri friss áru szállítását kedden már elkezdték a partnereink. Több száz karton pezsgőt rendeltünk, s az összes olyan élelmiszert, amire igény van. Ötven boltot üzemeltetünk, s a két ünnep között is csaknem 130 dolgozónk várja a vevőket.

Január 9-ig leállt a két gyár

A Videoton kaposvári és marcali gyárában is három héten át tart a téli leállás. Mindkét gyárban előreláthatóan január 9-től indul majd újra a munka. Fábián Balázs igazgató lapunknak azt mondta: a megrendelésekhez igazítják a termelés újraindítását. – Addig is várjuk az új gyártószerszámokat, amelyeket Kínából, repülővel szállítanak hozzánk – mondta. – A berendezés értéke több tízmillió forint, s miután elvámolták, rögtön ki is próbáljuk majd a fröccsöntő gépünkön. Kollégáink az új gyártószerszám segítségével hamarosan különböző műanyag alkatrészeket készíthetnek. Emellett a marcali üzemünkben új, 500 négyzetméteres raktárépületet hoztunk tető alá, ahol még sok a munka, a villanyszerelésnél tartunk jelenleg. Az épület használatba vételét az év elejére tervezzük. Kaposváron ugyanakkor az irodaházat korszerűsítik, illetve a fűtéssel kapcsolatos felújítás zajlik, amit év közben nem tudnának megoldani.