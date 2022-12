Egy asszony sötét ruhában, fehér fejkendőben. Régi porcelánkép a zselicszentpáli temető egyik síremlékén. Hegedüs Rozália sírja mellett valószínűleg sokan elmennének, ám a fotón gyakran megakad a szem. Az egyik közösségi oldalon tették fel a képet, ám azt, hogy ki volt az illető, volt-e gyermeke, miért viselt fehér kendőt, már nehéz kinyomozni.

Az 1930-as években váltak szokássá a sírfotók, amelyeket Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója is számon tart. – A magyarországi temetőkultúra az első világháború után bontakozott ki – mondta. – Akkor fordultak az emberek intenzíven a temetők felé. Az elesett katonák arcképét tették fel a sírokra elsősorban. A testük nem volt ott, abban bíztak, hogy a lelkük megtalálja a családi sírboltot.

Puskás Béla szerint az elmúlt száz évben jelentősen átalakultak a temetői szokások, pedig napjainkban is lehet Budapesten porcelánképet készíttetni, de Ukrajnában is készítenek kicsit más eljárással.

– Ugyan napjainkban is készítenek arcképeket, de manapság már inkább az elhunyt jellemző tevékenységére utaló képet raknak a sírra. Például egy motorosról egy motoros fotót – tette hozzá Puskás Béla. – Évi nyolcszáz temetésből nyolc-tíz alkalommal választanak fényképes megoldást az emberek.

Puskás Béla szerint inkább az egész alakos, kőbe vésett képek vették át az uralmat. – Azt üzenik az egész alakos vésett képek, hogy ezekkel „őriztetik” a sírt – mondta. – Az elhunyt szelleme vigyáz a sírboltra.

Ez délszláv hatást feltételez, Mohácson készülnek ezek a sírkövek. Leginkább a roma társadalom kapott rá, az ő temetkezési szertartásaik változnak a leggyorsabban.



Nemcsak a katonák lelkét hívogatják a képek



A kaposvári Nyugati temetőben van egy sír, amelyre nem hősi halottak fotója, hanem gyermekek fényképe került egykor. A legendás sírban egy vándorcirkusz német ajkú igazgatójának négy gyermeke nyugszik, akik Kaposváron, 1914-ben hunytak el fertőző gyermekbetegségben. A tizenkét éves Marie, a tizenegy éves Andreas, az ötéves Frank, és Hanzel, aki csupán kétesztendős volt. Két porcelánkép közül már csak egy emlékeztet rájuk. Többször összetörtek, leestek, ám a helyiek gondosan visszaragasztották a helyére. A kaposváriak gondozták a sírt, ami a mai napig áll a Nyugati temetőben. – Ennek a sírnak története van – mondta Zóka Krisztina, a Nyugati temető vezetője. – Néhány éve lejárt, de úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy rendbe tesszük, és tovább gondozzuk. Ha egy síron van egy fénykép, az ember megáll mellette, s nem csak egy név mellett megy el a temetőben.



Német katonai síremlék a böhönyei német–magyar katonai temetőben, ahol jelenleg 2240 német és magyar katona földi maradványai nyugszanak