Már az elmúlt hónapokban is emelt áron jutott hozzá egy köbméternyi földgázhoz a balatonboglári önkormányzat. A magasabb díj komoly kiadást jelent a településnek és várhatóan jövőre sem lesz kevesebb a rezsiszámla. Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere lapunknak elmondta, számításaik szerint 200 millió forinttal emelkedik a város energiaköltsége. Ekkora összeget csak úgy tudnának kigazdálkodni, ha felélnék a tartalékaikat.

Karsai József, Kadarkút polgármestere szerint is nélkülözhetetlen a kormány segítsége. Ha nem kapnának támogatást, akkor a kötelező feladatokat sem tudnák ellátni. – Az épületeinket fűteni kell és nem kapcsolhatjuk le a közvilágítást sem – mondta. – A szociális alapszolgáltatási központnak, a művelődési háznak, az óvodának, a konyhának, az orvosi rendelőnek és a városházának is működnie kell. Úgy számoltunk, hogy a gázszámlánk jövőre a duplájára emelkedik majd. Ezt csak segítséggel tudjuk kifizetni.

Marcaliban több intézkedést is bevezettek az elmúlt hónapokban azért, hogy jelentősen csökkentsék az energiakiadásokat. Hiába a rendelkezés, így is több száz millió forinttal emelkedik a város kiadása. Sütő László polgármester elmondta, részt vettek egy budapesti egyeztetésen, ahol elhangzott, a kötelező feladataikhoz kapnak majd támogatást jövőre. De hogy pontosan milyen formában az csak az év végére, vagy a jövő év elejére derül ki.



Évekig bajban lehetnek a települések



Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Tab polgármestere lapunknak elmondta, a megdrágult energiaárak miatt szinte mindenki bajba került, ezért fontos támogatni az önkormányzatokat. – A kisebb településeknek nincsen adóbevételük. Segítség nélkül tönkremennének a falvak és a városok is. A kormány támogatása nem lesz százszázalékos, legfeljebb csak hetven. Ezt a települések várhatóan nem úgy kapják meg, hogy a számlájukra utalnak pénzt, hanem egy kormányrendelettel módosítják a jövő évi költségvetést, melyben feladatfinanszírozásra (rezsi, közvilágítás) szánt keretet megemelik majd – mondta a TÖOSZ elnöke. Schmidt Jenő hozzátette, hosszú évekig bajban lesznek az önkormányzatok, a villamos energia ára kilowattonként nem esik majd 120 forint, a gáz köbmétere pedig 500 forint alá.





Fotóillusztráció: Lang R.