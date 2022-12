A Fejér megyei alkotó felkérésre faragott meg egy hatalmas, két és fél méter magas szarvasbikát, valamint egy életnagyságú sétáló vadászembert. A látványos szobrokat olyan kőrisfákból készítette, melyeket az önkormányzat ki szeretett volna vágatni, mert a nagyobb viharokban ágak töredeztek le róluk, ezért már balesetveszélyesekké váltak.

Varga Norbert lapunknak elmondta, nem kimondottan „lábon álló” törzseket szokott megfaragni, inkább már kivágott fákat formáz meg. Ezért is számít különlegesnek a görgetegi munkája. – Somogy megye az erdőgazdálkodás fellegvára, ezért is gondoltam arra, hogy egy vadászt és egy bikát faragok a törzsekből – fogalmazott Varga Norbert. – A szarvast nagyjából 70 óra alatt készítettem el. A munka mintegy 90 százaléka kizárólag láncfűrésszel készült, vésőt egyáltalán nem használtam. Az apróbb és finomabb részeken kisebb csiszológéppel dolgoztam. Az alkotásaimhoz huszonkettő fűrészt tudok használni, ehhez azonban csak ötöt kellett kézbe fognom – mondta a láncfűrészes fafaragó. A hatalmas szarvasbika semmiben nem tér el egy valódi állattól. Ahhoz azonban, hogy élethű legyen az alkotás Varga Norbert hagyományos disznóperzselővel égette meg a kifaragott fát.

A vadászembernél is nagyon figyelt a részletekre. A szobor nyakába távcsövet, az ingére gombokat, az arcára pedig szakállat is készített. Összesen negyven munkaórát dolgozott, mire tökéletes lett az alkotás. Varga Norbert kérdésünkre elmondta, közelebb áll a szívéhez az emberi alak. A vadásztémákat nagyon szereti, mert vadászdinasztiából származik. Néhai nagybátyja somogyi ember volt és dédszülei is a megyében éltek, vadásztársaságoknál dolgoztak. Varga Norbert hozzátette, még visszatér Görgetegre, mert két másik „lábon álló” kőrisfát is szeretne megfaragni. A Fejér megyei alkotó több láncfűrészes faragó világbajnokságon is részt vett már. Ezüstöt, bronzot és különdíjat is szerzett, az arany viszont még hiányzik a gyűjteményéből. Magyarországon mintegy 50 köztéri alkotása van, külföldön nagyjából húsz.