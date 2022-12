Zöldségből, gyümölcsből ottjártunkkor láthatóan kevesebb fogyott, tojásért és húsáruért azonban sokan álltak sorba. – Körmöt, bőrkét és valami füstölt húst szeretnék vásárolni – sorolta egy férfi, mire lenne szüksége. Többen is vásároltak kocsonyához való alapanyagot az egyik hentes bódénál, ahol nemcsak készpénzzel, hanem SZÉP-kártyával is lehetett fizetni.

– Úgy látom Kaposváron nem szeretnek csókolózni a párok, mert nem igazán viszik a fagyöngyöt – mondta az egyik őstermelő. Az élelmiszerek mellett karácsonyi és adventi dekorációk, ajándéktárgyak is megjelentek a piacon. Cziráki Józsefnétől temetői és asztali díszeket is lehetett vásárolni. Az élő növényből, szárított virágokból készült, színes gyertyával díszített alkotásokat már 900 forintért is el lehetett vinni. A nagyobbakért 2100 forintot kértek el. Az őstermelő érdeklődésünkre elmondta, a vásárlók nagyon kedvelik a különleges díszeket, az árakon pedig egyáltalán nem emeltek.



Adományért faajándék

Fából készült használati tárgyakhoz és díszekhez is hozzá lehetett jutni a piacon pénteken. A különleges alkotásokat a Kaposvári Szakképzési Centrum Lamping József Technikum és Szakképző Iskola diákjai készítették. Sámlit, éjjeli szekrényt, telefon-, bor-, és tolltartókat, valamint mikulás figurákat is kínáltak. Agócs Attila az intézmény vezetője lapunknak elmondta, a tárgyakért pénzt adományoztak a vásárlók, az összeget az iskola alapítványa kapta.