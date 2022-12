Somogyi termelők finomságaival töltik meg az ünnepi dobozokat ezekben a napokban. Sági Judit újvárfalvai őstermelő két évvel ezelőtt találta ki, hogy összeállítana egy olyan csomagot, amely kibontása a család minden tagja számára örömet okozna.

– Kétféle értékhatárban kaphatóak az ünnepi dobozok, amelyekbe méz, kézműves sör, bonbon, tökmagolaj, szarvaskolbász, zöldségkrémek kerültek – mutatta a bőséges pakkot Sági Judit. Hozzátette: sokan a helyi kézművespiacokon vásárolták meg a csomagokat, nem a közösségi oldalon rendelték meg.

– Szerettem volna egy olyan komplex ajándékot összeállítani, amely minden családtagnak örömet okoz, és nem titkolt célom az volt, hogy több termelő minőségi élelmiszerét megismerjék a vásárlók – jegyezte meg Sági Judit.

A pusztaszemesi sörfőzde belga kávébabos söre nagyon ízlett a vásárlóknak. Decsi Andrea örömmel fogadta kistermelő társa ötletét. Ő maga 2017-ben kezdett édességek készítésével foglalkozni, a karácsonyi csomagba tőle sós karamell, bonbonválogatás vagy ehető virágos táblacsokoládé volt választható. – Az ajándékcsomaggal értéket adunk, a fa alá sok hasznos termék kerül, és a vásárlással a helyi termelőket támogathatják – mondta el a Bonbonda Csokoládéműhely megalkotója.

Nem volt megállás Kelevízen karácsony előtt. Bevásárlókosarak és szaloncukortartók készültek a közmunkások műhelyében. Károly Árpádné hét éve dolgozik közmunkásként a településen, szerinte a jó vessző az alapja a fonásnak, de kell türelem és jó koncentrációs képesség is hozzá. – Sok dicséretet kapunk, ami biztat minket, hogy amit csinálunk az jó, és folytassuk – mondta el a közmunkás. Vargáné Balatincz Krisztina polgármester elmondta: a faluban 2016-ban kezdtek el közmunkaprogram keretében kosárfonással foglalkozni. Kézművesboltjukban sajátjuk mellett más önkormányzatok közmunkásainak terményeit, alkotásait is árulják.

Az idén a kosárfonás mellett bővítették repertoárjukat is. Három hímzőgéppel szebbnél szebb mintákat alkotnak pólókra, törölközőkre, táskákra. Új gépükkel, úgynevezett szublimációs nyomtató szettel bővült a varrodájuk. – Ezzel az eszközzel tudunk bögrékre mintákat nyomtatni, valamint A/3-as méretig pólókat, párnákat, sík felületekre akár fényképek alapján – mutatta Vargáné Balatincz Krisztina polgármester. Minden termékük egyedi és az ország bármely pontjára futárokkal is el tudják juttatni.



Fotó: Muzslay Péter

Ha kérik, házhoz is viszik a finomságot a Kulipintyóból



Csaknem tucatnyiféle ajándékdobozt állítottak össze az egyik kaposvári üzletben, ahol kézművesek és kisüzemek minőségi termékeit kínálják.

– Szörpök, lekvárok, levendulás termékek, borok is kerültek a csomagokba. A csípős válogatás a legnépszerűbb, amelybe csiliszósz és csípős savanyúság is található – mondta el a Kovács Márió, a Kulipintyó üzletvezetője.

Hozzátette: a csomagokat online vagy telefonon is meg lehet rendelni és Kaposvár és környékén ingyenesen kiszállítjuk. – Mindig a karácsony előtti napok a legforgalmasabbak, akkor visszük a legtöbb csomagot, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre többen keresik az egyedi termékeket – jegyezte meg az üzletvezető.